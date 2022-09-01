日本知名謎片女優「蓮實克蕾雅」擁有159公分的嬌小身材，卻有不科學的F罩杯，她在作品中常以狂野的形象演出，擁有大批粉絲，去年更在現役AV女優SEXY總選中榮獲第11名。滿30歲的她，今（1日）宣布要離開做了10年的女優工作，許多老司機都很不捨。

蓮實克蕾雅1日在推特向粉絲道別：「很高興認識你們！」表示從2012年9月25日出道以來，終於要迎接10周年，她將舉辦紀念活動，同天也會從AV圈正式退役；至於接下來的規劃，蓮實克蕾雅強調會繼續工作，「不知道我會不會做點不一樣的。」

蓮實克蕾雅宣布引退。（圖／推特@kurea_hasumi）

蓮實克蕾雅將引退的消息傳開後，許多粉絲都感到不捨，紛紛留言：「謝謝你10年努力拍片，真的很愛你，未來會繼續支持」、「從現在開始我不知道該怎麼辦，但你對我來說是不可替代的女優，我真心祝賀你」。

事實上，蓮實克蕾雅曾因工作來台2次，當時她接受《JKF雜誌》訪問時，透露台灣粉絲相較日本粉絲，在工作時更會表達自己的感受，例如擺特定姿勢或強調臀部動作時，會做出「喔喔喔喔喔」的反應，她感到很開心。

片中很狂野、冶豔的她，透露那只是角色需求，私下個性其實很M，並列出擇偶條件「S傾向、夠高、身材稍微結實、較年長、能帶領她的男人。」