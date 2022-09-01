東勢新建納骨塔工程地方說明會今天舉行。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

東勢新建納骨塔工程地方說明會今天舉行，民政局長吳世瑋進行說明。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢區第一公墓納骨堂使用趨於飽和，地方期盼新建第二座納骨塔，台中市生命禮儀管理處1日召開地方說明會，將斥資3.25億元興建，預計10月底開工，將可供3萬個骨灰(骸)櫃位，滿足山城民眾治喪需求。

民政局長吳世瑋今下午出席說明會表示，東勢區目前既有納骨塔於民國1997年啟用，納骨櫃位使用率已飽和，加上鄰近行政區也無新設公立納骨塔可供存放，為紓解現有納骨櫃位不足問題，擇定東勢區第一公墓新建第2座納骨塔，同時設置環保葬區668平方公尺，搭配景觀滯洪池及周邊景觀綠化植栽，整體工程盼2025年興建完成。

吳世瑋指出，台中縣市合併後，市長盧秀燕任內投入殯葬設施預算最多，致力圓滿往生者最後一哩路，包括預計今年10月底動工的太平區第一花園公墓第三座納骨塔工程、北屯區第28公墓新建納骨塔工程，及東勢區第一公墓新建納骨塔工程，同時也改善殯儀館設施與環境。

生管處長劉振村指出，興建基地(東勢區第一公墓東勢段中嵙小段73-14地號)有(無)主墳墓遷葬公告自今年1月15日起至4月30日止受理民眾認領起掘作業，經生管處進行墳墓查估數量85門，其中民眾認領有主墳墓達34門，認領比例達4成；公告期滿未遷葬者，則由生管處代為遷葬，安置於西屯區崇恩堂供民眾認領。

生管處說明，新建納骨塔園區透過「來者以遊，生者以慰，逝者以安」在地追思精神為概念規畫設計，配合公墓整體規畫，進行周邊植栽綠美化，同時配合景觀綠覆規畫、水土保持計畫、環保設施規畫等機制，改變民眾長期對於殯葬環境觀感不佳的看法，啟用後將提供使用年限屆滿的墓基撿骨存放，滿足民眾治喪所需，全力提升殯葬服務品質。