由台北市政府主辦的城市博覽會上月27日登場，不過展區動線亂、官網英文翻譯錯誤百出引起許多爭議，議員鍾沛君今天再爆出，市府花4900萬，找來的廠商只提供30位志工，因志工數量嚴重不足，還要求局處輪班派駐股長級以上主管，成為團體導覽員，讓鍾沛君炮轟荒誕，城博倉皇舉辦、規劃不善恐造成市政停擺。

鍾沛君指出，城市博覽會整體倉皇企劃，更交給鮮少舉辦大型活動的研考會主導，導致廠商當初在提供服務計畫書時，僅規劃30名導覽志工，人數嚴重不足，鍾表示，過去前市長郝龍斌舉辦花博，志工都是上百人，結果柯文哲如此重視的畢業展，竟只有30名導覽志工「定時導覽」，剩下的團體導覽只好苦了市府員工，在公務繁忙狀況下，還必須像計時工讀生般，前往展區排班帶隊導覽。

鍾沛君出示市府內部信件表示，如社會局的第四展區，內容涉及市府12個局處，所以就要求其中涉及議題較多的6個局處，必須輪流排班，派駐股長級以上人員駐點導覽，甚至連中秋連假都被強制排班，每天分上、下午兩場，鍾沛君表示，若每天派駐兩名主管，市府的行政作業恐因此延宕，「難道這就是柯市府的防守內閣心態嗎？」

另外鍾沛君也表示，柯市府「依法迴避」預算監督，花費4900萬舉辦城市博覽會，不過觀傳局之前也編列650萬的第二預備金，作為城市博覽會的相關預算，現再加上公務人員駐點的加班費，根本就是以拆帳方式規避議會的預算監督。

社會局副局長鄭文惠表示，由於廠商的志工僅做定時的散客導覽，因此市府必須安排人力做團體導覽，而第四展區涉及多局處議題，請市府夥伴幫忙輪班分工導覽，但未強制各局處推派人數，且各局處也都會依法給予加班費。

而研考會主委黃銘財表示，成博總共招募到超過200名志工，每個時段會安排30人在會場導覽，至於府內同仁反映駐點業務量問題，將再與社會局溝通，降低駐點人力安排。

台北城市博覽會從開展前就引發議會批評，刻意編列4900元預算，企圖規避議會對二備金的預算審查，開展後也引發多方批評，包含展區動線不明確、內容繁多空泛等，甚至日前被網友踢爆官網英文翻譯大出包，北市研究發展考核委員會日前坦言，經檢討，在審核流程中確有錯失之處，已立即針對錯誤內容進行修訂。