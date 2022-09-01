矽品志工1日捐贈近200盒愛心月餅，希望家扶中心孩子感受節日氛圍。（陳淑娥攝）

矽品志工1日捐贈近200盒愛心月餅，希望家扶中心孩子感受節日氛圍。（陳淑娥攝）

中秋佳節是家人團聚的好日子，矽品志工社劉旻杰長年發起傳愛活動，1日捐贈近200盒愛心月餅給北台中家扶中心，讓家扶兒感受佳節的溫馨氛圍。獨自照顧3名孫子的陳阿嬤說，感謝大家的協助，讓他們一路走來不孤單。

封測大廠矽品精密長期致力於社會服務工作，關懷弱勢族群，2001年起，陸續以「矽品家扶佰元俱樂部」捐助北台中家扶中心助養費。矽品志工社劉旻杰延續美好善意，第8年號召同事、親友一起送愛到家扶。

劉旻杰向瑪麗亞社會福利基金會訂購月餅，增加身心障礙者工作機會和成就感，展現對基金會和身心障礙者的支持與肯定，相信收到愛心月餅的家扶親子，吃在嘴裡、飽在胃裡、甜在心坎裡，也感受到滿滿的溫馨中秋節氣氛。

7旬的陳阿嬤提到，因兒子及女兒無力照顧小孩，她含辛茹苦拉拔3名孫子，雖然很辛苦，幸好有家扶中心的協助及陪伴，讓他們一路走來不孤單，孩子都很期待在佳節吃到月餅，真的很感謝。

劉旻杰說，感謝身邊同事及好友，無論是捐贈民生物資、文具包或中秋月餅，總能在他號召募集愛心時，給予認同及肯定，一起投入公益，給予最大支持，期盼透過每一次善心行動拋磚引玉，喚起更多人關心弱勢。

北台中家扶中心主任劉正文表示，「助貧不是一個人做很多，而是每個人都做一點點」，矽品志工社捐贈月餅逐年遞增數量，如同社會上的愛和善心逐年成長，感謝矽品員工在疫情下仍堅持公益，藉由捐贈月餅分享祝福給家扶扶助家庭。