遠東百貨「中秋禮品特輯」在總舵手徐雪芳總經理號召下，嚴選甜品魅力要夠、風味要讚，送禮自用都要討喜。（遠百提供）

遠百加賀屋月見繽紛中秋禮盒，內含月餅4入：紅豆玄米、黑芝翡翠、金栗焙茶、濃醇芝麻口味，售價1380元／盒。（遠百提供）

遠百台北遠東香格里拉飯店「遠東・月圓」，售價980元／8粒。（遠百提供）

遠百台北君悅禧玥鑫意禮盒（金沙酥）售價699元 / 6入。（遠百提供）

遠百台北文華東方酒店創意巧克力月餅禮盒，售價3880元 / 6入。（遠百提供）

遠百圓山飯店御饌紅豆鬆糕禮盒，售價680元／6吋。（遠百提供）

遠百晶華酒店《花月》經典奶黃酥及蛋黃酥禮盒，售價980元 / 8入。（遠百提供）

遠百SWEET CHEN「隱藏版金箔蛋黃酥禮盒」，售價3880元 / 9入。（遠百提供）

遠百褔華大飯店桂月禮盒（蘇式月餅），售價1680元 / 12入。（遠百提供）

購物專家李雅楹（左）與迷途小書僮張暘，一同開箱遠百異國食品館的8款中秋節禮盒。（遠百提供）

每到中秋前夕，今年要訂哪一家月餅、籌辦那些禮物，是不是總讓人傷神？主打一站購足的遠東百貨「中秋禮品特輯」，在總舵手徐雪芳總經理號召下，嚴選200家品牌優質商品集合在採購目錄當中，「特別是很多新研發的口味、創新的包裝設計，都是今年吸睛的焦點」，徐總經理表示，希望中秋送者大方、收者滿意，心想事成步步高升。

在中秋佳節前夕，遠東百貨徐雪芳總經理，與林彰豐營運長、劉志成企畫長，和超市餐飲部陳佑任協理一同選品，為大家推薦好禮。翻開遠百「中秋禮品特輯」，可以發現幾大特點：

1、輕量巧吃：月餅50g～125g是主流，精巧可以多吃幾款、嘗得更過癮。2、包裝巧思：不少外包裝具環保概念，可以當壁燈、手遊等，減少資源浪費。3、茶品巧融：無論是搭配的茶飲，或是融入月餅內餡，解膩就是這一味。4、烤肉巧搭：中秋烤肉不用愁，美味即食成品便利上桌。

遠東百貨「中秋禮品特輯」推薦商品：

「加賀屋月見繽紛中秋禮盒」：使用源自日本的桃山餅皮，以白豆沙和蛋黃調配而成，開創出餡包餡作法，甜而不膩、少油低熱量也更健康。

「台北遠東香格里拉飯店『遠東・月圓』禮盒」：由遠東香格里拉香宮點心師傅嚴選，4款柔軟油潤的傳統廣式月餅，內含港式經典的蓮蓉蛋黃、台灣特色食材的椴木香菇滷肉、創新的紅藜山藥五穀雜糧，及黑芝麻杏仁，養生與美味兼具，搭配現代時尚感的亮眼橘色禮盒，光彩奪目。

「台北文華東方酒店創意巧克力月餅禮盒」：由行政西點主廚趙崇曦打造，口味結合中式甜品元素，巧手玩味打造出香郁味醇、優雅滑順的精品級月餅。

「福華大飯店桂月禮盒（蘇式月餅）」：傳統手藝中創新意，輕柔多層的蘇式餅皮與各式內餡結合，櫻桃鴨咖哩的辛香、香蘭腰果仁自帶清甜香氣，令人一吃上癮。

「晶華酒店《花月》經典奶黃酥及蛋黃酥禮盒」：師承自香港師傅的傳統製作技法，金黃香酥的外皮，佐以特選奶黃餡及豆沙蛋黃餡。

「台北君悅禧玥鑫意金沙酥禮盒」：使用嚴選鴨鹹蛋黃及白鳳豆、綠豆粉；將鹹蛋黃搗碎，處理成沙狀，再與白鳳豆餡混在一起，餅皮表面再撒上黃豆粉烘烤，使整顆從裡到外如月色般亮麗，整顆香氣十足，甜而不膩。

「SWEET CHEN隱藏版金箔蛋黃酥禮盒」：保留傳統原味的靈魂，輔以頂級食材與細膩手工，偌大澄黃色濕潤鹹鴨蛋黃鑲嵌其中，甜度自然不厚重，純樸中帶有華麗感，外皮並貼上整片食用金箔，貴氣逼人，送禮體面。

另還有「圓山飯店御饌紅豆鬆糕禮盒」、「台南遠東香格里拉飯店賞月豐味綜合水果酥禮盒」等上乘之選。

《中秋禮品專輯》好康優惠：

「買多多」：購買兩件以上享95折優惠。「滿額送」：即日起至9月11日持遠百App或HAPPY GO卡消費，過卡單筆滿888元以上即贈「100元美食餐飲抵用券」乙張。

即起至2022年9月11日《中秋禮品專輯》在全台遠東百貨異國食品館「FE21′ World Gourmet」專櫃販售（嘉義店在6樓FET專櫃），服務專線以下：

遠百信義A13 02-77500888分機8222

板橋大遠百 02-77054205分機8802

遠百桃園店 03-3359811分機3302

新竹大遠百03-5233121分機6502

遠百嘉義店05-2365137分機8222

高雄大遠百07-9728888分機6646

遠百寶慶店02-23816088 分機321

板橋中山店02-89525678 分機8275

遠百竹北店 03-6223168

台中大遠百 04-37022168 分機3222

台南大遠百 06-2098999 分機6606

遠百花蓮店 03-8355588 分機8860