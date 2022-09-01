民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，對桃園選情投下震撼彈。民進黨前立委沈富雄認為，鄭寶清出戰桃園，若民進黨的民調因此丟掉3趴，看來影響不大，但為什麼民進黨這麼緊張？那是因為民進黨怕選戰正式開打後，鄭寶清每天罵民進黨、罵創黨的核心與價值等，「每一句都是見刀見骨」。

針對桃園「四腳督」局面，沈富雄1日在《POP撞新聞》節目中舉例表示，鄭寶清民調若為10%，有3%來自張善政、3%來自鄭運鵬、4%則來自其他，所以藍綠的民調各自丟掉3趴的影響看來不大，那既然不大，為什麼民進黨這麼緊張？他覺得，選戰正式開打以後，鄭寶清每到一個地方演講時，一天到晚罵民進黨、罵創黨的核心與價值等，若這些由別人來罵無所謂，但若是由鄭寶清來罵，每一句都見刀見骨，民進黨聽起來會很難過。

主持人問到，許信良的系統會全力支持鄭寶清嗎？沈富雄覺得，這樣講太狹隘，聯手起來或是心裡大家有同感來支持鄭寶清的人，其實不能講是許信良系統，許信良系統已經非常有限；以當前政治的情勢來講，應該是反英系統，也就是非英系裡頭其他對蔡英文作為不滿意的人，但他們不見得是官場不得意，最有代表性的人物，應該是民進黨前立委林濁水、東華大學教授施正鋒。