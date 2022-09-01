9月1日全支付正式上線日，祭出「不限通路，周周享8％點數回饋」。（全支付提供）

由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」，推出短短一周，註冊會員數已突破50萬，今（9月1日）全支付正式上線日，祭出「不限通路！周周享8%點數回饋」，全支付合作通路超過140個品牌，包括王品集團、義大世界、秀泰影城、屈臣氏、環球購物中心、美麗華、可不可熟成紅茶、台灣大車隊、全國電子、神腦國際、日藥本舖、錢櫃、嘟嘟房等 ，使用場域涵蓋連鎖餐飲、遊樂園、電影院、百貨、商圈、手搖杯飲料店、夜市等10萬個支付據點陸續上線。

全支付再推國泰世華、富邦銀行、台新銀行（Richart帳戶）等連結銀行帳戶活動，最高回饋全點150點；合作信用卡部分，攜手國泰世華、玉山、台新、聯邦、一銀、華泰、彰銀等7家信用卡，推出消費回饋活動，最高享33.3%點數回饋。

全支付慶上線，9月推出「不限通路、周周享8%點數回饋」，每人每周享2次回饋，最高回饋88點。PX Pay升級全支付會員專屬優惠：使用全支付在全聯消費滿百元，可享福利點3倍送。