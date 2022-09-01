數位發展部部長唐鳳今(1)日召開記者會向外界說明由數位部提出的兩項前瞻計畫，唐鳳指出，兩項前瞻計畫經費共18.5億元，為期兩年，在「通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫」中，規劃向民間徵件至少100件計畫，目標希望提升社會價值暨產值達新台幣100億元、帶動通傳創新應用投資金額30億元。

唐鳳今天早上傳出確診新冠肺炎，下午仍透過視訊召開記者會說明數位部所提兩項前瞻計畫。第一項「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性前瞻計畫」規劃兩年期預算5.5億元(112年3億＋113年2.5億)，目的為確保緊急狀況發生導致我國海纜及行固網通訊系統受到破壞或失能時，我國通訊網路仍可藉由非同步軌道衛星(包含低軌通訊衛星)，使必要的應變訊息仍可於不利環境向國內外傳遞，包含視訊、網路電話、直播系統等。

唐鳳指出，目前非同步軌道衛星尚未在台灣提供商用服務，因此規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。

第二項「通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫」2年經費13億元，主要是希望透過數位通傳技術來做創新應用，計畫目的為完備通訊傳播創新應用的基礎環境，孕育民眾有感應用服務，並輸出國際市場。

作法上，發展通訊傳播創新應用，打造其所需基礎環境，包含法規、沙盒、獎勵機制等，以完善我國通訊傳播應用服務之強韌性，向智慧國家目標邁進，並規劃向民間廣徵至少100案構想計畫，透過跨部會、跨業別公司協作，打造至少10件民眾有感案例，目標希望提升社會價值暨產值達新台幣100億元、帶動通傳創新應用投資金額30億元。

唐鳳舉例，像是聽力與語言障礙的民眾，可能打電話、接電話時會有困難，或許通傳業者可以透過提供手語視訊轉譯服務（VRS），讓聽語障人士透過低延遲、高頻寬的手語轉譯方式，在使用服務上更為方便。這部分產值可能只有傳遞服務的費用，但社會價值很高，還可以量化。

另外唐鳳表示，將會推行「分散式的數據交換」的概念，這裡「數據」的意思是無關個資，在利用、應用時無關個資的資料，現在叫做「數據（nonpersonal data）」，意思是在通傳的服務當中，不會利用到個人資料，而是在無關個資的情況之下，所有這一些參與的節點、服務提供者，他們可以互相交換相關的這一些數據，來達到更好的可用性、韌性。