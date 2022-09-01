桃園市楊梅區擁有豐富客家歷史文化，為重點客家聚落，隨桃園近年發展快速，人口結構改變、多元文化融入、新建設落成，城市風貌也變了許多，不過在地《楊梅鎮志》卻有30多年未曾修訂，為此，楊梅區公所啟動《桃園市楊梅區志》編纂任務，盼2年內修纂成80萬字以上巨冊，以上下冊形式出版。

楊梅區公所委由中央大學桃園學研究中心主任鄭政誠擔任《桃園市楊梅區志》總編纂工作，組成團隊執行此重要任務。預計持續2年時間，修纂成超過80萬字的巨冊，上冊將有歷史、地理、政事、經濟與社會等主題，下冊則是教育、宗教禮俗、文化資產、藝文和人物等篇章。

為讓大眾更認識楊梅在地歷史文化，團隊除蒐集文獻資料外，也將透過田野調查與口述訪談等，蒐羅、整理並保存地方史料，提供各級政府施政參考，以及後續研究所需，未來也將延伸成各級學校鄉土教材內容，讓它不只是地方志書，更是記錄楊梅的百科全書。

楊梅區長邱世源表示，盼透過新志編修，及時保存時代變遷痕跡，楊梅有很好的文化底蘊，期待這本書能喚醒珍貴在地記憶，成為楊梅人文化認同的地方志書。此外也邀請楊梅民眾，提供老照片、文獻、文物、影片或口說紀錄等資料給公所，讓區志編纂更完整。