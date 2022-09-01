車子重量平均嗎？有男子分享1段國外修車師傅的影片，影片中有輛汽車左後方受損嚴重，一開始可見師傅將板金切開，然而，師傅竟將「磚塊」加入車體中，甚至還塗上1層水泥，之後，車子塗上汽車板金補土後打磨至光滑，送去噴漆，最後，再用打蠟機將汽車板金磨的又亮又光滑；但是此舉卻讓網友驚呆「開高速會不會歪一邊」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段51秒國外影片，影片中有輛汽車左後方遭撞，板金凹進去，尾燈還掉了出來，受損嚴重，於是有名修理師傅竟用驚人方式處理，他先將汽車板金切開，下秒，他竟然開始攪拌水泥，並且將攪拌好的水泥，先在車體塗上一層，隨後竟然拿了磚塊，像蓋房子方式慢慢堆疊。

汽車師傅修車竟「加入磚塊」，這一幕也讓網友傻眼「車子不會歪一邊嗎」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

汽車師傅修車竟「加入磚塊」，這一幕也讓網友傻眼「車子不會歪一邊嗎」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

修車師傅將磚塊填滿之後，開始塗上一層水泥，水泥乾了之後，再把汽車板金補土填上，待汽車板金補土乾了之後，該男子開始拿起工具將板金慢慢磨平、磨光滑，再送進烤漆室，將黑色漆噴上，最後，再拿著打蠟用具，將板金打的又亮又光滑；原PO也在貼文寫下「有看過這樣修車的嗎？只許成功不行失敗，省錢計畫，天才發明家」。

影片一出，網友紛紛留言表示「開高速會不會歪一邊」、「下一次撞到不會再是你的車凹掉了」、「這樣重量沒辦法平均，另外一邊也砸掉補磚塊吧」、「師傅！鈑金過後油耗變兇了」、「這重量，沒多久就要換避震器總成了」。