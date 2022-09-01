聯電創辦人曹興誠今（1）日在立法院召開國際記者會，怒嗆《中天新聞》是「匪台」，再嗆《中天》記者：「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間？」對此，《中天新聞》聲明指出「曹興誠先生在今天記者節做了最壞示範」，而資深媒體人王淺秋、黃揚明及高雄市議員參選人白喬茵都嚴厲譴責這樣的行為，王淺秋更直言「這對於言論自由來講簡直是走回頭路」。

王淺秋今日在中天節目《簡至豪報新聞》中指出，「曹興誠先生回台灣把中華民國國籍找回來，我們當然是尊敬他，而且他也捐錢，希望台灣民主運作可以有更好的發展」，不過王淺秋也直言「這位企業家卻在同時之間羞辱媒體的記者，甚至叫大家去抵制某一個台，這對於言論自由來講簡直是走回頭路」，王淺秋點出，今天在媒體朋友很尊重的前提下，也許這個問題有跟他立場不一樣的地方，但是這些問題提問的前提是尊重的，而且是基於媒體的職責，「監督是媒體的天職，為什麼不能夠問問題？」

王淺秋表示，「曹興誠先生這樣以他企業家的高度，實在是沒有必要用這種羞辱的言語，甚至去抵制某一家媒體，這樣只會讓大家覺得格局整個做low了」。白喬茵也說，「其實曹興誠以前是一位很讓人敬重的企業家，可是沒想到他最近的發言、最近的舉動，好像都是在幫政府壯大威權，並且今天公然辱罵中天電視台，這完全是在羞辱我們台灣媒體監督的力道，我們嚴正地請曹興誠先生向媒體記者們鄭重道歉」。

黃揚明也指出，「記者會叫記者招待會，人家都已經進到你的會場」，結果今天媒體提問，「曹興誠卻說你是中天，我不回答你的問題」，這讓黃揚明直呼「這已經超過所謂媒體採訪的紅線，你已經讓人家提問了，你不回答可以說我不回答，但你沒有說，聽到是中天就不回答，這樣已經是選擇性地去阻撓言論自由」，黃揚明也點出，「後續曹興誠又對於中天這個頻道去做很多批評、批判，在記者節對著一個第一線的基層記者，用這樣的方式對待，這已經涉及了公然侮辱」。