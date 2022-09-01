俄烏開戰以來，俄國接連傳出多名高階軍官、商業大亨離奇身亡，加上日前死於汽車爆炸案的杜金愛女杜吉娜（Darya Dugina），任何與總統普丁有關聯的人都成為目標。稍早官媒報導指出，最大石油生產商之一「盧克石油」（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）從醫院窗戶自殺身亡。

根據《莫斯科時報》（The Moscow Times）今天報導，67歲的馬加諾夫是俄羅斯第二大石油供應商「盧克石油」（Lukoil）的董事長，稍早在莫斯科中央臨床醫院外空地被發現，疑似摔出6樓病房窗戶，傷勢嚴重，最終搶救不治，其他媒體則稱「自殺」，社群平台還流傳一張遺體蓋著白布的照片。據悉馬加諾夫長年飽受心臟病之苦，曾透露自己情緒不穩定。

JUST IN — Ravil Maganov, Vorsitzender von Russlands größtem privatem Ölproduzenten Lukoil, stirbt nach einem Sturz aus dem Fenster" in einem Moskauer Krankenhaus



Irgendwie gibts seit Kriegsbeginn eine sehr hohe Todesrate bei Topmanagern von russischen Energiekonzernen 🤷‍♀️ pic.twitter.com/3Eh6m21gLG — Vatniks Hunter 🇩🇪🤝🇺🇦 (@patriot_singles) September 1, 2022

報導指出，這是當地公認最高級的醫院，收治患者來頭不小，包括政商大咖、學術界菁英，不久前病逝的蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），也在此治療。此外，該院特別由聯邦防護局掌管門戶，因此戒備相當森嚴。

另據BBC報導指出，馬加諾夫早前曾呼籲盡快結束戰爭，並向悲劇罹難者家數表示同情。噩耗一齣震驚盧克石油，公司隨即發布聲明稱「多虧董事長的接管，盧克方能成為世界能源巨頭之一，並向家屬致上最深的悼念。」

事實上，這並非第一起俄國能源大亨「離奇死亡」案例。4月，前俄國天然氣工業銀行（Gazprombank）副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）與妻小被發現陳屍自家；天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek）前副總波托申亞（Sergei Protosenya）則在家中上吊身亡；5月，另一位石油大亨、同時也是普丁好友的蘇博廷(Alexander Subbotin)被發現倒在地下室，死因為心臟病發。