俄烏開戰以來，俄國接連傳出多名高階軍官、商業大亨離奇身亡，加上日前死於汽車爆炸案的杜金愛女杜吉娜（Darya Dugina），任何與總統普丁有關聯的人都成為目標。稍早官媒報導指出，最大石油生產商之一「盧克石油」（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）從醫院窗戶自殺身亡。
根據《莫斯科時報》（The Moscow Times）今天報導，67歲的馬加諾夫是俄羅斯第二大石油供應商「盧克石油」（Lukoil）的董事長，稍早在莫斯科中央臨床醫院外空地被發現，疑似摔出6樓病房窗戶，傷勢嚴重，最終搶救不治，其他媒體則稱「自殺」，社群平台還流傳一張遺體蓋著白布的照片。據悉馬加諾夫長年飽受心臟病之苦，曾透露自己情緒不穩定。
報導指出，這是當地公認最高級的醫院，收治患者來頭不小，包括政商大咖、學術界菁英，不久前病逝的蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），也在此治療。此外，該院特別由聯邦防護局掌管門戶，因此戒備相當森嚴。
另據BBC報導指出，馬加諾夫早前曾呼籲盡快結束戰爭，並向悲劇罹難者家數表示同情。噩耗一齣震驚盧克石油，公司隨即發布聲明稱「多虧董事長的接管，盧克方能成為世界能源巨頭之一，並向家屬致上最深的悼念。」
事實上，這並非第一起俄國能源大亨「離奇死亡」案例。4月，前俄國天然氣工業銀行（Gazprombank）副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）與妻小被發現陳屍自家；天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek）前副總波托申亞（Sergei Protosenya）則在家中上吊身亡；5月，另一位石油大亨、同時也是普丁好友的蘇博廷(Alexander Subbotin)被發現倒在地下室，死因為心臟病發。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。