元大證券持續為國內券商推動財富傳承，擴大證券專業服務領域，於今年《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構的評鑑中，劵商龍頭元大證券持續蟬聯佳績，囊括「最佳財富管理券商獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳風控獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳商品獎」以及「最佳銀色友善獎」等七項殊榮，元大證券身為證券業財富管理龍頭，提供適切的財管服務，除了協助客戶資產穩定增值外，更重視風險控管，為客戶規劃最有利投資組合配置，成為客戶信賴的理財夥伴。

繼今年3月獲得《財訊》大獎，包括「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」及「最佳數位智能系統」等六項殊榮後，元大證券日前再奪得《今周刊》財管評鑑大獎。透過專業評鑑機構獎項的肯定，證明元大證券在數位金融服務的創新，風險控管及資訊安全的嚴謹，均領先業界。面對2022年動盪的投資市場，元大證券提供客戶穩健及優質的投資商品，「元大全球優質龍頭平衡基金」，投資於全球各產業的龍頭企業股票及債券，兼具收益成長及穩健；在遇到商品價格波動及市場變化時，元大證券就會啟動客戶關懷機制，適時提醒客戶注意資產狀況，創造安心便利的投資環境。

元大證券深耕企業永續發展計畫，積極響應聯合國2050年達成淨零碳排目標，推動各項節能減碳具體措施、優化數位金融平台貼近用戶需求，持續發展具永續精神的商品與綠色金融服務流程，並將環境與社會風險評估納入投資篩選流程，鼓勵客戶重視ESG議題，進而共同實踐社會關懷及環境永續發展。

元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的初衷，在財富管理業務上繼續用心為投資人提供專業服務，協助投資人做出最佳決策，創造財富守住資產，作為投資人永遠之最佳財富管理夥伴。