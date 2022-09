不讓咖啡風潮專美於前,生活儀式感的最佳代言人Wedgwood,繼之前的雙層巴士午茶之後,將再次驚艷粉絲,打造Wedgwood House。Wedgwood在悠久的歷史過去中,跟著時代不斷的推進,用不同的眼光和想法,來擁抱每一個世代的美好樣貌,把下午茶的儀式感,繼續以創新的方式,呈現在每一個消費者的面前。本次Wedgwood House結合Wedgwood午茶文化與創作繪畫藝術,顛覆傳統古典英式下午茶的印象,讓下午茶不只是喝茶。Wedgwood相信生活上美好的一切,就來自於身邊的人事物,無論是餐桌日常,又或生活上的每一刻每一件事,都是生活儀式感的靈感來源。

以近期最受歡迎的漫遊美境系列,骨瓷上精緻的花色,以大自然風光的設計元素與創意風格為中心,帶領消費者進入繽紛色彩、充滿藝術感空間氛圍的「Wedgwood House」,來到這個空間,除了使用精緻骨瓷的杯碟,享用充滿儀式感的下午茶,同時展現自我的品味創作畫作,打造一個與眾不同、極具格調、英式新風尚的沉浸式藝術午茶體驗。Wedgwood強調以自身生活經驗,以及對藝術、時尚、設 計、獨到的生活品味的角度出發,來詮釋這樣創新的午茶時光,賴在Wedgwood House一整個下午,感受前所未有的Me time,讓你儀式感爆棚IG限動發不完。

使用精緻骨瓷的杯碟,享用充滿儀式感的下午茶,同時展現自我的品味創作畫作。(Pinkoi提供)

Welcome to the Tea Party 期間限定-經典漫遊美境沉浸式藝術午茶課程

誰說IG打卡一定要在國外?這次的Wedgwood House,從整體環境氛圍,就彷彿來到一個異國風情的異想世界,壓克力顏料繪畫的圖案與使用的下午茶餐瓷:漫遊美境系列,讓人一進到這個空間就有前衛時尚的氣氛,此次活動邀請消費者來Wedgwood House參與藝術下午茶,用畫畫紀錄描繪出生活中的美好,在老師們的引領下即使是零基礎繪畫基礎的你,也能創作出一幅有美麗作品。

與花藝主理人陳艾琳、時尚風格創業家浿機以及社群媒體創作者Sarah漫遊Wedgwood House Wedgwood此次邀請三位KOL搶先體驗藝術下午茶,他們共同點是都擁有絕佳的生活品味,在生活上實踐藝術,培養美感,以不同的視角觀察這個美麗的世界。從小到大都就讀美術系的內容創作者 Sarah,天馬行空的創意與視覺表達,讓她的IG總是讓人驚喜不斷。身兼KOL、作家、花藝工作室主理人的陳艾琳,花卉是她的摯愛,讓花以平易近人的姿態進入每一個人的生活中,體現獨一無二的花藝時尚。在精品時尚圈大受歡迎的浿機,曾在日本與倫敦受到在地文化風格的洗禮,在穿搭與居家品味上都有獨到見解。

活動邀請消費者來Wedgwood House參與藝術下午茶,用畫畫紀錄描繪出生活中的美好。(Pinkoi提供)

當他們踏進Wedgwood House,就不自覺沉浸於充滿自然元素及藝術氛圍的空間,提起畫筆恣意揮灑,描繪出寶藍花園與恬靜睡蓮的花卉獨一無二的美好姿態,享用漫遊美境系列盛裝的精緻甜點,品嘗 Wedgwood頂級風味茶,靜心沉醉於難能可貴的悠閒時光。即使沒有她們的藝術背景也不用擔心, Wedgwood相信人人都是生活美學家,都能描畫出每個人心目中的美境,在此享受美好療癒的藝術之旅。

生活儀式感的最佳代言人Wedgwood,繼之前的雙層巴士午茶之後, 將再次驚艷粉絲,打造Wedgwood House。(Pinkoi提供)

這次繪畫的主題,也會從Wedgwood的漫遊美境系列的花卉動物做延伸。寶藍花園和恬靜睡蓮,就是 現任Wedgwood 設計師從19世紀的草圖中所擷取,重新以藝術家眼光和現代感的配色為出發,賦予花色旺盛且大膽的生命力,而以花園、睡蓮等這些大自然的元素,一舉躍上茶具設計,讓喝茶不再只是味覺的享受,更是場視覺的饗宴。

骨瓷上精緻的花色,以大自然風光的設計元素與創意風格為中心。(Pinkoi提供)

Wedgwood的漫遊美境系列,大部分都從大自然風光中汲取靈感,運用從世界各地所採擷的珍稀花 卉、植物、動物,並希望藉著藝術與自然的結合,讓更多人可以看到大自然不同的面貌;而 Wedgwood也透過每一次與不同設計師、藝術工作者的合作中,讓更多人看不同的Wedgwood詮釋的方式及樣貌。