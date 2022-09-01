不讓咖啡風潮專美於前，生活儀式感的最佳代言人Wedgwood，繼之前的雙層巴士午茶之後，將再次驚艷粉絲，打造Wedgwood House。Wedgwood在悠久的歷史過去中，跟著時代不斷的推進，用不同的眼光和想法，來擁抱每一個世代的美好樣貌，把下午茶的儀式感，繼續以創新的方式，呈現在每一個消費者的面前。本次Wedgwood House結合Wedgwood午茶文化與創作繪畫藝術，顛覆傳統古典英式下午茶的印象，讓下午茶不只是喝茶。Wedgwood相信生活上美好的一切，就來自於身邊的人事物,無論是餐桌日常，又或生活上的每一刻每一件事，都是生活儀式感的靈感來源。

以近期最受歡迎的漫遊美境系列，骨瓷上精緻的花色，以大自然風光的設計元素與創意風格為中心，帶領消費者進入繽紛色彩、充滿藝術感空間氛圍的「Wedgwood House」，來到這個空間，除了使用精緻骨瓷的杯碟，享用充滿儀式感的下午茶，同時展現自我的品味創作畫作，打造一個與眾不同、極具格調、英式新風尚的沉浸式藝術午茶體驗。Wedgwood強調以自身生活經驗，以及對藝術、時尚、設 計、獨到的生活品味的角度出發，來詮釋這樣創新的午茶時光，賴在Wedgwood House一整個下午，感受前所未有的Me time，讓你儀式感爆棚IG限動發不完。

使用精緻骨瓷的杯碟，享用充滿儀式感的下午茶，同時展現自我的品味創作畫作。（Pinkoi提供）

Welcome to the Tea Party 期間限定-經典漫遊美境沉浸式藝術午茶課程

誰說IG打卡一定要在國外？這次的Wedgwood House，從整體環境氛圍，就彷彿來到一個異國風情的異想世界，壓克力顏料繪畫的圖案與使用的下午茶餐瓷：漫遊美境系列，讓人一進到這個空間就有前衛時尚的氣氛，此次活動邀請消費者來Wedgwood House參與藝術下午茶，用畫畫紀錄描繪出生活中的美好，在老師們的引領下即使是零基礎繪畫基礎的你，也能創作出一幅有美麗作品。

與花藝主理人陳艾琳、時尚風格創業家浿機以及社群媒體創作者Sarah漫遊Wedgwood House Wedgwood此次邀請三位KOL搶先體驗藝術下午茶，他們共同點是都擁有絕佳的生活品味,在生活上實踐藝術，培養美感，以不同的視角觀察這個美麗的世界。從小到大都就讀美術系的內容創作者 Sarah，天馬行空的創意與視覺表達，讓她的IG總是讓人驚喜不斷。身兼KOL、作家、花藝工作室主理人的陳艾琳，花卉是她的摯愛，讓花以平易近人的姿態進入每一個人的生活中，體現獨一無二的花藝時尚。在精品時尚圈大受歡迎的浿機，曾在日本與倫敦受到在地文化風格的洗禮，在穿搭與居家品味上都有獨到見解。

活動邀請消費者來Wedgwood House參與藝術下午茶，用畫畫紀錄描繪出生活中的美好。（Pinkoi提供）

當他們踏進Wedgwood House，就不自覺沉浸於充滿自然元素及藝術氛圍的空間，提起畫筆恣意揮灑，描繪出寶藍花園與恬靜睡蓮的花卉獨一無二的美好姿態，享用漫遊美境系列盛裝的精緻甜點，品嘗 Wedgwood頂級風味茶，靜心沉醉於難能可貴的悠閒時光。即使沒有她們的藝術背景也不用擔心， Wedgwood相信人人都是生活美學家，都能描畫出每個人心目中的美境，在此享受美好療癒的藝術之旅。

生活儀式感的最佳代言人Wedgwood，繼之前的雙層巴士午茶之後， 將再次驚艷粉絲，打造Wedgwood House。（Pinkoi提供）

這次繪畫的主題，也會從Wedgwood的漫遊美境系列的花卉動物做延伸。寶藍花園和恬靜睡蓮，就是 現任Wedgwood 設計師從19世紀的草圖中所擷取，重新以藝術家眼光和現代感的配色為出發，賦予花色旺盛且大膽的生命力，而以花園、睡蓮等這些大自然的元素，一舉躍上茶具設計，讓喝茶不再只是味覺的享受，更是場視覺的饗宴。

骨瓷上精緻的花色，以大自然風光的設計元素與創意風格為中心。（Pinkoi提供）

Wedgwood的漫遊美境系列，大部分都從大自然風光中汲取靈感，運用從世界各地所採擷的珍稀花 卉、植物、動物，並希望藉著藝術與自然的結合，讓更多人可以看到大自然不同的面貌；而 Wedgwood也透過每一次與不同設計師、藝術工作者的合作中，讓更多人看不同的Wedgwood詮釋的方式及樣貌。