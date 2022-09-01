曾在電視劇《步步驚心》中飾演「承歡格格」一角而走紅的大陸知名童星柴蔚，當年她才8歲便以自然演技受到眾人矚目，陸續還拍了多部知名古裝劇，成功打開知名度。如今，已是19歲少女的她，被不少網友認為神韻像極了韓星宋慧喬，而她近日也在社群媒體上曬出近況，火辣狀態讓網友驚呆：「這麼大」。

當年才8歲的柴蔚，她在《步步驚心》中飾演吳奇隆和劉詩詩的姪女，可愛靈動的表現獲得大眾喜愛，陸續又在《羋月傳》、《神鵰俠侶》、《新還珠格格》等古裝大劇中演出，近日還在偶像劇《初戀那件小事》中展現精湛的演技受到眾人肯定，她的人氣也節節攀升。而目前已經19歲的她相貌甜美精緻，身材也非常好，也經常透過社群媒體與粉絲們分享私下生活。

她近日發布一組照片，柴蔚穿著卡通圖案的短版上衣，一頭烏黑長髮披在身後，底子不差的她化了妝後看起來更加精緻，小腹隱約可見肌肉線條，雖然沒有露出事業線，但胸前曲線傲人，另一張照片她側身面對鏡頭，一隻手微彎剛好擋住一半胸型，側面能看見一部份的渾圓線條，身材相當完美。她分享當日穿搭，許多網友紛紛留言：「這麼大」、「太好看了」、「太好看啦妹妹」、「好美好美」、「哇～這身材太好了吧」、「又瘦又美又迷人」、「小柴好瘦啊啊啊多吃點寶寶」。

大陸童星柴蔚火辣身材，吸引網友目光。（圖／微博@柴蔚）