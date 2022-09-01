位於台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區，設立至今已屆20年，進駐廠商達84家，累積投資額已達217億元，園區今年從台南市政府移交給農委會接管，成為中央型農業科技產業園區，昨日揭牌儀式上，市長黃偉哲說，蘭花生技園區從無到有，再到被國際看見，很不容易，但如今也需要「升級」，未來中央接管後，期待更上一層樓。

黃偉哲說，20年前，當時的台南縣政府從無到有，開闢蘭花生技園區，吸引廠商進駐，打出一片天，但發展至今也需要「升級」，追求更好的表現，就像「如果將球星王建民留在中華職棒，他就不能在世界舞台發光發熱」，希望農委會接管後，可帶來更豐沛的資源，提供產業最好的發展環境。

農委會昨日在園區營運服務中心，舉行「行政院農業委員台灣蘭花生物科技園區」揭牌儀式，並重申園區租金和管理費，將維持2年內不調整；此外，截至目前已完成營運服務中心整修、園區埤塘功能及景觀環境營造改善規畫，之後會與台南市政府共管至今年12月31日。

農委會主委陳吉仲出席揭牌儀式表示，蘭花生技園區在這20年來已奠定良好基礎，並宣示3大目標，第一個目標是園區將以外銷生產為導向，把行政效率做好、業者生產成本降低，並提供生產、檢疫、冷鏈、出口一條龍服務，將蘭花行銷到全世界，年產值從36億元增加到100億元。

陳吉仲說，第二個目標是成為全台最早拿到淨零排放的園區，輔導業者使用綠色能源，3年內達到「碳中和」目標，以後輸出歐美、日本等國家的花卉，都能標榜是「碳中和」產品；第三個目標達到共享、共好、共榮，吸引愈來愈多業者進駐，擴大產業群聚規模。