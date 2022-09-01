台北市長柯文哲今預告，準備升高疫情管制，並透露已要求500床以上醫院，專責病房從5％增到10％，至於第4劑疫苗沒有打到90％的機關，衛生局表示，截至8月31日有醫院計42家、長照及社福機構計175家及防疫旅館計79家，詳細名單資訊已公告在官網上。

柯文哲說，北市衛生局會公布第四劑疫苗施打率未達90％的列管機關，代表「我已經在注意你了」 另外，北市國小、國中、高中甚至到幼兒園學校疫苗注射率沒有到90％的名單，將於9月30日公布。

衛生局表示，截至8月31日，北市第二次追加劑（第4劑）接種率未達90％的家數有醫院計42家、長照及社福機構計175家及防疫旅館計79家，醫院有諸如台北長庚、博仁綜合醫院、三軍總醫院松山分院、振興醫院、聯合醫院仁愛院區等，詳細名單資訊已公告在官網上，可於此查閱：https://health.gov.taipei/News_Content.aspx?n=A2CA1F0E7CD33CB1&sms=4E598A19194EA548&s=B4E23B9697390954