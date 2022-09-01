王惠美競選辦公室表示，目前縣長仍專心於縣政，預計投票日倒數前才會有大型活動，與競總成立，歡迎民眾到各個服務處泡茶。（王惠美競選辦公室提供／吳建輝彰化傳真）

王辦表示，今年地方選舉起步慢，有許多基層黨籍提名人在反映，希望能儘早成立據點讓人員進駐，除了方便服務選民，還能宣傳爭取更多選民認同。（王惠美競選辦公室提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣長王惠美31日上午特別請假，在彰化醫界、青農與黨籍民代的陪同下完成登記，下午就回到崗位繼續拼縣政，而以效率出名的王惠美，在登記隔日全縣26鄉鎮市聯合競選總部就同步揭牌，王惠美競選辦公室表示，目前縣長仍專心於縣政，預計投票日倒數前才會有大型活動，與競總成立，歡迎民眾到各個服務處泡茶。

彰化縣長王惠美率先對手黃秀芳登記參選彰化縣長，而黃秀芳預計2日會現身投票，王惠美在26鄉鎮與黨籍提名候選人的聯合服務處，1日上午全縣同步揭牌營運，每個服務處都會有志工協助，除了陳情案件之外，民眾也可以到各地服務處泡茶。

王惠美競選辦公室表示，縣長在完成選舉登記作業後，就立即返回工作崗位，26鄉鎮市聯合競選總部大部分都是與鄉鎮市長、縣議員等結合，有些是設在議員服務處，有些則是在鄉鎮市黨部的聯合辦公室，由於縣長忙於縣政，因此今天揭牌儀式僅「快閃」彰化市競總。

王辦表示，今年地方選舉起步慢，有許多基層黨籍提名人在反映，希望能儘早成立據點讓人員進駐，除了方便服務選民，還能宣傳爭取更多選民認同，所以同步設置揭牌營運，目前包括各鄉鎮的輔選幹部、志工等進駐服務，未來也會配合各參選人選舉活動，像是造勢或是相關活動行程。

王辦強調，王縣長上任後持續拼縣政，期盼能以縣政與政績爭取更多縣民的支持，目前初步規劃26鄉鎮的聯合服務處，至於競選總部則會在投票日前夕成立，在那之前都不會有大型的公開造勢活動，目前僅設置競選辦公室，持續結合各地提名參選人共同輔選。