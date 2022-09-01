雲林口湖鄉蚵寮學堂身負當地資訊教育重任，卻不幸在日前遭祝融之災，微星（2377）捐贈筆記型電腦20部，希望蚵寮學堂能早日完成重建，讓社區的學童及長者能夠擁有舒適的教育和照顧環境，同時也為弭平城鄉數位落差及提昇偏鄉教育動能盡一份心力。

雲林口湖鄉蚵寮學堂是二十多年前由蚵寮村長陳玉釵以自家閒置空間打造的課輔班教室，免費為社區內單親撫養、隔代教養、外籍配偶的學童們提供課後照顧及輔導，近年來更加入樂齡學習中心，提供社區長者關懷與供餐。但7月31日深夜，學堂傳出火警，內部多數設備付之一炬，目前蚵寮學堂急需重建物資。

MSI微星科技表示：「雖然國內部分經濟指標已接近高收入國家門檻，但城鄉貧富差距的真實情況卻遠遠地超出了你我的認知。透過協助蚵寮學堂重建，我們希望能喚醒大眾對於社會責任的重視，同時也會秉持『改變是當下開始，服務是默默行善，貢獻是積少成多，夢想是腳踏實地』的公益理念，在教育關懷、弱勢協助、社區回饋與資源捐助的範疇中協助投入金援、志工與物資，為建立共好社會持續努力。」