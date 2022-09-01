周湯豪將首度登上小巨蛋開唱，心情期待興奮。（環球音樂提供）

周湯豪將於11月19日首度登上台北小巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會。他近日邀來八三夭、坤達、A-Lin、陳嘉樺（Ella）等人錄製影片力挺，Ella不改幽默個性笑虧，周湯豪在執導MV時的表現，比他在節目上實在活潑太多、太棒了，周湯豪則笑回，「我是外冷內熱，害羞啦Ella姊」。

八三夭團員們則是力勸周湯豪：「不要再熬夜拍片，我們都開幾十場演唱會了，你在幹嘛？」陳零九、鼓鼓則藉機討歌債、邀約執導MV，周湯豪打趣說，「我發現這連串其實是工作邀約影片，還有笑我還沒開演唱會的影片。」

周湯豪小巨蛋演唱會門票在2日中午12點於拓元售票系統開賣，日前公布座位圖，引起歌迷熱論，因為這次在2樓的某些座位區域被稱為VIP區，且票價比一般認知的一樓搖滾區略高，正是所謂秀伸展台的概念區域，VIP區觀眾們都是頂級時尚秀的嘉賓，可以用平視的角度欣賞，享受周湯豪演唱會舞台的全貌。

談到自己，周湯豪表示，NICKTHEREAL比較像品牌，賣的是作品不是人，只是剛好自己是創作本人，他希望作品才是主角，並提到，自己現在還是睡在工作室沙發，把全部的時間皆獻給工作，「這場演唱會也一樣，台上的表演只是我作品的一部份而已」。