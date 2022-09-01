熟知美國前總統川普思維人士告訴CNN，川普考慮等到11月期中選舉後才會宣布第3度投身總統選戰，因為他正設法克服應接不暇法律問題，且當初他欽點的部分參議員恐未若所望。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普數月以來一直鎖定要在勞動節長週末宣布投身2024年總統選舉，但是在聯邦調查局（FBI）搜索他佛羅里達州寓所海湖俱樂部（Mar-a-Lago），以及共和黨人憂心11月恐怕無法掀起期待已久一波紅色狂瀾後，川普過去數週已經不再考慮這個時間表。

根據不願意具名9位川普前、現任幕僚和盟友，儘管11月之前川普仍可能在宣布參選時間表上再度改變心意，政治和法律疑慮造成的衝擊已經讓他感覺此刻投身2024年總統選舉黨內初選，時機並不成熟。

策士們希望川普不要急於宣布參選，他們所持論據各異。其中有些人認為，川普不論何時宣布參選，都將不容置疑地取得領先優勢。持這種論調的人表示，如果太早宣布，到了共和黨全國代表大會正式提名川普時，川普就會花光經費，使得他於正式投入選戰期間將會資金短缺，陷入難以防禦對手攻擊的境地。

其他策士則告訴川普和團隊，最好先處理聯調局搜索引發的法律影響。

川普一名策士指出：「勞動節後不久將是宣布參選的最佳可能時機，大家本來都是在這樣的假定之下動起來。不過現在情況改變了，他被建議要先處理聯邦調查局的事。」

不然的話，如果川普11月前就宣布角逐總統大位，導致他的法律問題轉移了共和黨人更容易聚焦的生計問題，那麼他更有可能因為共和黨一旦輸掉期中選舉而被罵翻。

與此同時，川普在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、俄亥俄州（Ohio）和亞利桑那州（Arizona）支持的參議員候選人在募款上難以超越對手，近期民調也處於劣勢；愈來愈多親信都擔心，川普在期中選舉前宣布參選總統無異倒持干戈，授民主黨以柄。

本來就很會拿川普烘托自家選情的民主黨人，仍然急於轉移通膨和日益嚴重犯罪問題的注意力。

一名川普前競選幕僚說：「如果川普變成11月選戰廣告，而且與共和黨在參議院落敗有直接關連，那麼除了被罵翻之外，他已經沒有戲唱了。」