成都開始囤菜模式，去晚了，買不到菜了

疫情嚴峻的四川省成都市9月1日要求全體居民居家不准外出，但是一名事先在社交媒體放出可能封城消息網友，卻因此遭到罰款與拘留15日的處分。許多人在網上看到網友透露的消息便出門搶菜囤積，官方呼籲民眾冷靜，聲稱供應充足，但網民對此回應稱，要「吸取上海經驗」。

擁有2000萬人口的四川省成都市今天宣布收緊防疫措施，要求市民「原則居家」，並接連4天進行全市的核酸檢測。香港《經濟日報》報導稱，網路上一位名為「熱帶雨林」的網友8月29日在微信群組中已放出風聲表示，成都可能要封城5天，很快地在社交媒體上引起關注。

成都3日前網上傳出可能封城消息，民眾趕緊上街搶菜囤積物資。（圖／微博）

網友傳出封城消息後，迅速在各大社交平台上傳播，很多成都市民開始囤菜、搶菜。部分超市的蔬菜、鮮肉區被搶購一空，連各大買菜App上的蔬菜也處於斷貨狀態。有網民戲稱，這一天是「8.29成都熱帶雨林購物節」。

成都日前傳出可能封城消息時民眾紛紛上街搶菜，還有市民直接把整條豬扛回家。（圖／微博）

報導說，成都警方於8月30日通報，將網名「熱帶雨林」的37歲佘姓男子逮捕，指控他在網路群組「發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情緒，對疫情防控工作帶來干擾」，判處罰款1千元人民幣並拘留15日。

按照城都官方通告稱，當前疫情防控形勢異常複雜嚴峻，全體成都居民從9月1日傍晚6時起原則居家，非本小區居民不得進入。2000萬成都市民將在4天內進行全員核酸檢測，市民非必要不離開成都，確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離開成都。

報導說，在「熱帶雨林」被捕後，網友表示「幸好有他，囤了足夠的物資」，

網民還將「熱帶雨林」尊稱為「熱總」。網民同時也熱烈議論稱，防疫問題上，很多謠言就是「遙遙領先的預言」；但也有網民認為，即便「熱帶雨林」所說的最後成真，也不代表信息來源和具體細節是真實的，況且，在官方通告之前，個人並沒有權力發布這樣重大的消息。

陸媒指出，四川成都突然宣布1日傍晚開始封城，嚇壞不少當地居民，市內的各大超市、農貿市場，以及一些賣日用品的舖頭都出現搶購潮。有居民可能擔心未能如期解封，甚至把整隻豬買回家。成都市政府表示物資充足，呼籲無需恐慌搶購，以及免造成浪費。不少網民都表明會相信政府，但同時也要吸取「上海經驗」。