據央視新聞報導，中國共產黨第二十次全國代表大會即將召開，為方便外國媒體記者和港澳台媒體記者提交採訪申請，大會開通記者報名註冊系統（http://cpc20reg.zgjx.cn），歡迎外國媒體記者和港澳台媒體記者通過該系統提交報名註冊申請。採訪報名註冊申請受理時間自2022年9月2日起，至2022年9月16日止。

受全球新冠肺炎疫情影響，大會採訪將通過現場採訪、網路視頻採訪、書面採訪等方式進行。在京中外記者參加現場採訪，境外記者通過網路視訊、書面等方式進行採訪。

為便於中外記者採訪，二十大期間將在北京設立大會新聞中心。新聞中心將負責接待採訪大會的中外記者，組織大會新聞發布會和記者招待會，聯繫安排中外記者採訪活動，開設新聞中心官方網站、帳號等，搭建「雲採訪」平台，充分運用互聯網等技術，為記者採訪報導大會提供必要的信息服務和技術保障。