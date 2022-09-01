藤田梓和台灣十分有緣，曾在台舉辦多屆蕭邦鋼琴大賽，並從中發掘新秀，參與華沙國際蕭邦鋼琴大賽，波蘭政府為感謝藤田梓推廣蕭邦音樂的貢獻，特別在1996年頒發波蘭文化貢獻榮譽，1999年波蘭總統親筆書寫感謝狀，表彰她的貢獻。此外，藤田梓也是台北文化獎得主。（粘耿豪攝）

目前藤田梓在家中，可與人交談，也能走路，必要時須仰賴輔具。（粘耿豪攝）

藤田梓在台推廣鋼琴演奏藝術，早年舉辦許多相關活動。（粘耿豪攝）

在台推廣鋼琴演奏藝術超過一甲子、高齡88歲的日本鋼琴家藤田梓，近兩個月來因跌倒開刀，過程中不管是生活起居或醫藥費，皆由親友協助籌措，一名低調不願具名的協助者表示，「目前大家是有錢出錢，有力出力，但籌到的經費總有用完的一天，望各界能伸出援手協助。」

目前藤田梓在家中，可與人交談，也能走路，必要時須仰賴輔具，近年她才赴美參加小兒子的婚禮，她坦言，雖然會思念在美國的兒子、孫女，也希望能和家人在一起，「但情況沒有那麼簡單，我不想要給他們添麻煩。」想念兒孫的藤田梓，翻開大兒子的結婚照、全家福直說：「真不敢相信，我的孫女現在已經是30歲的大人了。」

藤田梓畢業於日本大阪音樂大學，是蕭邦音樂基金會創辦人，曾在台舉辦多屆蕭邦鋼琴大賽，並從中發掘新秀，參與華沙國際蕭邦鋼琴大賽，波蘭政府為感謝藤田梓推廣蕭邦音樂的貢獻，特別在1996年頒發波蘭文化貢獻榮譽，1999年波蘭總統親筆書寫感謝狀，表彰她的貢獻。此外，藤田梓也是台北文化獎得主。

藤田梓和台灣十分有緣，早年和前北市交團長鄧昌國結婚，是樂壇佳話。她到80多歲都在為音樂教育及推廣費盡心力，2016年舉辦中華少年青少年蕭邦鋼琴大賽，因缺乏贊助，導致獎金和評審費用沒有著落，當時鋼琴家陳毓襄挺身而出，舉辦大師班募資，協助活動順利完成。2019年，藤田梓也在鋼琴家葉綠娜的協助下，順利取得台灣身分證，正式成為台灣人。台灣人的人情味一直令藤田梓很感動。

藤田梓的老友、網球國手劉玉蘭也從旁協助她所需，她觀察，藤田梓對於推廣音樂很有熱情，又是辦比賽又是邀團隊來台演出，「但她不擅長打理財務，對藝術又很有理想和堅持，也因此一直虧本。」

這次跌倒開刀出院後，社會局也曾協助安排藤田梓入住療養院，但藤田梓強烈表達，期望還是能在自己熟悉的環境裡居住，否則寧可不活。

鋼琴家葉綠娜表示，「藤田梓老師有自己的尊嚴和堅持，學藝術的人，對生死認知和平常人不一樣，很多人非常堅持自己的理想。我也希望能尊重老師的意願。」

不願具名的協助者表示，目前僅有社會局和周圍親友做簡單的協助，但大家都不知道未來該如何是好，望有關當局關切，讓這位音樂家的晚年有所依歸。