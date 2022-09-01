推特因為尺度開放，成為許多老司機愛用的社群軟體。有一名女大生表示，自己兼職家教月收1萬多元，但因為生活拮据還要給孝親費，只好在推特上賣原味內褲，沒想到偶然被男友看到後因此分手，大嘆只能怪自己活該、能力不足，沒辦法多接家教兼顧賺錢及生活。許多網友看了以後，指出其實本來就沒有什麼人能接受讓另一半賣原味衣物被他人意淫。

中字輩電機系的原PO在Dcard發文表示，自己家境不好又要支付房租、生活費、孝親費，雖然兼職家教收2個學生，月收入約1萬多，但生活還是很拮据，其他空閒時間則要用來念書。偶然下她投入推特販售原味內褲，一個月下來能多賺5至7千元，經濟壓力瞬間減少許多。

不過最近原PO被發現在推特賣原味內褲，男友覺得人可以窮但不可以沒尊嚴，兩人因此分手；原PO感嘆，雖然她也希望能多接學生，可是自己能力不足、不太會讀書，會無法兼顧課業進度，「想想還是有點難過，但也覺得自己活該吧～」。

原PO透露，其實她也是沒辦法才會賣內褲，因為家人有性別刻板印象，覺得女生不該升學，高中畢業就該找人嫁了或是去工作，就算她考上不錯的學校，家人也只會覺得她浪費時間，「所以每個月要生出5千給他們」。

對此，許多網友紛紛回應，「會被分手正常吧，應該沒什麼能接受自己女友賣原味讓別人意淫又可能對著它射出來，其實我覺得這就是出賣自己身體的另一種形式而已」、「不能接受就不能接受吧，感覺妳的生活滿緊繃的，可以先等生活穩定，再談戀愛也不遲」。