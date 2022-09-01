聯電創辦人曹興誠今(1日)身穿防彈背心舉行記者會，宣布恢復中華民國國籍，還要訓練300萬名黑熊勇士來保鄉衛國，並將針對這項計畫捐助6億元，另個30萬名神射手計畫則贊助4億元。對此，孫文學校總校長張亞中開酸，平均下來每位勇士訓練費200元、射手1333元，「會否太少了？敬請曹董了解，可考慮再捐些！」

對於曹興誠捐款計劃，張亞中今(1日)在臉書以「200元可以訓練出一位黑熊勇士？」為標題發文寫道，「聯電前董事長曹興誠今天宣布，恢復中華民國台灣國籍，並將資助新台幣10億元，以資助兩個計畫。一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士（稱為黑熊勇士），這個計畫，他會資助6億元。另一個計畫是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手（稱為保鄉神射），這個計劃，他願意提供4億元。」

「我大約算了一下，6億元訓練費用分給300萬黑熊勇士，每位的訓練費用是200元。4億訓練費分給30萬神射手，每位訓練的費用是1333元。我很難理解，200元新台幣可以訓練成為一位黑熊勇士？只要1333元就可以訓練成一位神射手？如果說，是喊話政府成立300萬黑熊勇士，30萬神射手，但曹興誠董事長只分別贊助每位200元及1333元，會否太少了？」

「而且，一位神射手需要配一把狙擊槍吧！如果30萬『保鄉神射』，每一位一把狙擊槍1萬元，30萬把狙擊槍就要30億了。勇士當然也要有槍，如果300萬『黑熊勇士』，每一位也配一把狙擊槍，那就再多300億。敬請曹董了解，可以考慮再捐些！」

網友狂酸，「台灣民政府不是也有黑熊部隊嗎」、「老曹上次三億都還沒有影子，這次應該也只是嘴砲居多」、「加到1450元算了」、「拜託你用點腦子，每個人發掃把一支，又有用又省錢」、「200元是3年的費用」。