台片《科學少女》在今（1日）舉辦試片及媒體餐敘，主演群姚以緹、王傳一、盧以恩出席受訪，王傳一現身時左手食指用繃帶纏繞著，問及原因，他透露是日前出外景時被有毒的蜜蜂螫傷，原本以為沒事，但越腫越大，經紀人才趕緊帶他去醫院打破傷風針，目前狀況已穩定，更舉起手指自嘲「剛好象徵票房第一」。

王傳一在片中飾演盧以恩的爸爸，大讚盧以恩和林暉閔「很登對」，他也坦言在婚後有了女兒，演出爸爸更有感觸，「在沒結婚前演爸爸沒有像這次這麼有感覺，導演年代設定在2029年，把科技的東西有帶到，片中講到未來家的部分是種巧思，我現在演的爸爸和疫情的狀態，都是未來可以想像的到且恰到好處」。被問到若未來女兒談戀愛，會有什麼反應時，王傳一也霸氣表示：「我會跟她男友講『如果你讓她受傷我就讓你受傷』。」

姚以緹聽到後直說：「好希望有這種爸爸！」並透露，自己跟爸爸感情很好，但有次帶男友回家，爸爸卻向對方說：「我女兒個性很倔強。」讓她傻眼笑說：「不是應該是對方好好對我，怎麼會講這種話？」盧以恩平常也跟爸爸感情好，爸爸也屬於放狠話類型，但見到對方就很客氣，「我從來沒帶男友回家，但有在路上遇到。可能我爸早就在家裡附近觀察很久了！」

另外，姚以緹在片中詮釋機器人，為了表演下足功夫，尤其是片尾躺在床上那場，透露總共躺了2天，還怕會想上廁所避免喝水和多餘移動。《科學少女》9月16日在台上映。