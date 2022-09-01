論及婚嫁的情侶難免都要面對「見家長」這一大關卡，這時說話的藝術就特別重要。一名網友表示，女同事日前帶男友回家，當被問到「存款有多少」時，男友居然態度丕變，事後兩人的感情更因此降到冰點，讓女同事百思不得其解。

原PO在「PTT」上發文表示，女同事不久前帶了交往半年的男友回家和父母見面，起初聊到「學歷、工作、收入、買房計劃、故鄉」等話題，氣氛都還算融洽，但後來女同事的爸爸問：「男方存款有多少？」沒想到男方居然回覆「不清楚」就想帶過話題。

女同事表示，事後男方對此表示「很不舒服」，雙方更因此發生爭執，而男方對她的感情也日漸冷淡，至今已過一個月。女同事認為，結婚前確定男方有多少存款再自然也不過，「如果30歲了還存沒多少錢，誰敢嫁呀？」對此，原PO好奇詢問：「女方爸爸問男方存款有多少，很沒禮貌嗎？」

貼文曝光後掀起討論，部分網友認為，兩人若尚未論及婚嫁，問存款其實已經侵犯個人隱私，「如果是已經上門要提親了，問這個就算了，但只交往半年，說難聽一點，對方有沒有要跟你結婚都不知道」、「女方私下問就好，長輩跳出來問，感覺就只在意錢」、「通常不會問那麼直吧，可能會問有沒有股票，都怎麼理財」。

不過也有人認為，家長會提出這樣的疑問很正常，「不論男女，如果要結婚但其中一方完全零存款，你不會害怕嗎」、「早點知道也好，只浪費半年時間」，還有人笑說：「也許女方爸爸要抖內買房啊，疑神疑鬼的」。