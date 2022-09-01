台北101獨家Burberry小型針扎帆布Lola包自然色。（台北101提供）

第19代台北101 X CHARLES & KEITH小熊，當日消費累滿5萬元即可兌換。（台北101提供）

百貨周年慶打頭陣的台北101，9月1日至10月10日登場，攜手各大精品推出101件限量或獨家商品，搭配超過20家銀行刷卡優惠：流行美妝、國際精品10%回饋起，珠寶腕表6%回饋起，刷台北101聯名卡再享筆筆2%回饋。台北101總經理朱麗文表示，預計今年周年慶對比去年有雙位數成長，隨著人潮已經恢復疫情前的盛況，國人消費力強勁、國際精品買氣加持下，2022年全年業績可望超過2019年的150億元。

而配合19周年慶，台北101聯名卡全新升級，推出新發行之「101無限卡」，從原本館內消費筆筆回饋2%，提升至筆筆3%無上限，在101「從零食買到鑽石」，並直接享台北101免費停車4小時，現有上萬名的101世界卡、無限卡卡友都可以升級更換新卡。

另會員年度必收藏的台北101第19代紀念熊，也將為周年慶檔期再度引發話題，今年與CHARLES & KEITH合作，發表全球獨家「台北101 X CHARLES & KEITH小熊」。CHARLES & KEITH為101紀念小熊，背部飾以品牌知名的Gabine馬鞍包，凡台北101會員於活動期間全館當日累積消費滿5萬元，即可兌換一隻，僅限量發行2000隻。

台北101第19周年慶於9月1日展開，同步登場的World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞，是台灣鐘表市場唯一匯集眾多國際高級珠寶腕表品牌共同參與的活動，亦是全球唯一以顧客、藏家為核心的珠寶腕表盛會，也是全台唯一充份掌握品牌年度最新動態與新款傑作，獨家呈現在收藏家眼前的實體鑑賞體驗。9月1日起的台北主場也首次登上101樓，打造離天際最近的鑑賞盛會，共計15個品牌參與，包括BLANCPAIN、Breguet、LONGINES、TISSOT、Swatch，IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、Vacheron Constantin、BREITLING、BVLGARI、Chopard、HARRY WINSTON、HUBLOT與MIKIMOTO，總計15大品牌全館啟動。