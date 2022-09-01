台南議會觀察聯盟今天公布台南市議會第7次定期會評鑑結果。(曹婷婷攝)

選戰進入倒數3個月階段，台南議會觀察聯盟今天公布台南市議會第7次定期會評鑑結果，有20位議員獲選優質議員，其中有10人更蟬聯4次優質議員，另有6位議員遭點名待觀察，其中3人下屆都不再尋求連任。

台南議會觀聯盟表示，第7次定期會，議員平均出席率61％ ，與第6次會期出席率接近，未受選舉接近而影響，議員維持一定水準的出席率，難能可貴。其中優質議員出席率更高達近9成，而待觀察議員部分出席率僅2成，等於在整個會期僅出席3次。

台南議會觀聯盟也說，就整體而言，本次會期議員不論出席、質詢狀況都較積極，聯盟評選出優質議員20名，包含4位無黨籍議員穎艾達利、許又仁、陳昆和，黃麗招，11位為民進黨籍議員蔡旺詮、呂維胤、蔡筱薇、陳怡珍、陳碧玉、李啓維、郭鴻儀、李偉智、沈震東、陳秋萍、沈家鳳，5位國民黨籍議員蔡育輝、林美燕、王家貞、林燕祝、尤榮智。

待觀察議員部分，包含無黨籍谷暮．哈就、曾信凱、謝財旺，國民黨李文俊、張世賢及民進黨郭清華，無黨籍3人都不尋求連任。李文俊跟張世賢都說，議員選民服務不是只看出席率或質詢表現，基層服務更重視能幫選民做什麼，因此不會在意評鑑。郭清華說，尊重評鑑結果，議員平日有很多服務案件，不可能一天到晚待在議會，他的服務處4年服務案件近萬件，相信選民都看在眼裡。

台南議會觀察聯盟第7次定期會評鑑召集人方主文說，選舉期間常見許多議員張貼「評鑑優質」議員看板，聯盟認為有必要針對過往5次評鑑統計，公布「優質」議員。蟬聯最高4次優質議員包含穎艾達利、蔡育輝、蔡筱薇、李啓維、呂維胤、郭鴻儀、沈震東、林美燕、陳怡珍、許又仁；蟬聯3次的則有蔡旺詮、李宗翰、林易瑩、陳碧玉、陳秋萍、王家貞、沈家鳳。

方主文表示，台南市議會觀察聯盟以公正客觀方式，監督、觀察地方議政，對議員積極參與議事有顯著及正面影響；台南公民智庫執行長黃建龍說，希望評鑑資料能提供選民作為輔助投票的指南。