智慧系統專用連接解決方案先驅Astera Labs今日宣佈，其支持Compute Express Link（CXL）1.1和2.0版本的Leo Memory Connectivity Platform已開始為客戶和策略合作夥伴提供準量產樣品，以實現安全、可靠且高效能的雲端伺服器記憶體擴充與共用。

在達成此里程碑的不久前，該公司才剛成功完成Leo智慧型記憶體控制器（Smart Memory Controllers）與領先業界的CPU／GPU平台和DRAM記憶體模組針對各種實際工作負載的端對端互通性測試。

Astera Labs執行長Jitendra Mohan表示：「為克服加速和智慧基礎架構中的處理器記憶體頻寬瓶頸與容量限制，我們打造出適用於CXL 1.1和2.0的Leo Memory Connectivity Platform。為我們的合作夥伴和客戶成功交付以Leo為基礎的硬體電路板解決方案和完整軟體工具Leo智慧型記憶體控制器，有助於無縫接軌大規模部署雲端記憶體的擴充與共用，對業界來說是一項重大的里程碑。」

CXL是實現雲端人工智慧（AI）和機器學習（ML）願景的重要推手。Leo智慧型記憶體控制器可實現CXL.memory（CXL.mem）通訊協定，允許CPU存取及管理CXL附加記憶體，以支援通用運算、AI訓練和推理、機器學習、記憶體資料庫、記憶體分層、多租戶使用案例和其他應用專屬的工作負載。

Leo智慧型記憶體控制器提供超大規模資料中心所需的完整功能，可用於雲端規模部署高度運算需求之工作負載，例如AI和ML。Leo提供伺服器等級客製化的可靠性、可用性和可維護性(RAS)功能，允許資料中心業者自訂解決方案。

即使發生記憶體錯誤、材料衰退、環境影響或製造缺陷等因素，也不致影響應用效能、正常運作時間和使用者體驗。透過用於艦隊管理的廣泛遙測功能和軟體API，便能輕鬆在雲端型平台上進行大規模管理、偵錯及部署。

與其他記憶體擴展解決方案不同，Leo支援端對端資料路徑安全性，並透過每個Leo控制器支援高達2TB的記憶體和每個記憶體通道高達5600MT/s來釋放最高容量和頻寬，能讓CXL 1.1和2.0介面的頻寬以最低所需速度發揮完整效益。