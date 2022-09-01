有的合鴨泥塑散落在土丘上，有的擺在水池中央，好似童謠中「我家門前有小河」歌詞的場景。（張毓翎攝）

一隻隻樸實又生動的合鴨泥塑，與鄰近高鐵大道景致相互輝映，為綠地空間增添趣味。（張毓翎攝）

合鴨藝術園地展現當地稻鴨共生的特色風貌。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

頂長社區發展協會總幹事張美雪表示，這座穀倉歷史估計超過70年，且內部結構保存完善，經修復後，希望將它的生命延續到100年。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區頂長社區認養閒置鴨寮，並申請市府經費協助開闢綠地，除了搬來一座年代超過70年的穀倉放置，還委託藝術家蔡玉發製作13隻合鴨泥塑，工程最近完工，一隻隻樸實又生動的合鴨，與鄰近高鐵大道景致相互輝映，為綠地空間增添趣味，也展現當地稻鴨共生的特色風貌。

頂長社區為典型農村型態的一個小聚落，但面臨農村勞力缺乏、年輕人外流，65歲以上長者占了社區總人口數的32％。為了營造一個可供居民、訪客使用的休憩、交流場域，社區認養南82線道路旁、一處距離菁寮老街不到5分鐘車程的鴨寮，透過市府都發局綠社區培力計畫引進經費、資源，進行改造美化。

頂長社區發展協會總幹事張美雪表示，此次環境改造是請社規師規畫，並由社區自己雇工購料完成。「看似簡單，做起來卻不容易」她說，工程期間值7、8月雨季，剛堆疊填完的土丘，經常一下就被大雨夷平，有時連一片草地都要重鋪好幾次，若直接發包給專業營造團隊，或許能省去這些麻煩，但完工後的成果，可能就少了「一個溫度」。

張美雪透過友人得知嘉義縣義竹鄉有一座年代久遠的穀倉，特地買下後搬來放置，再雇工修復。「全台應該找不到這麼美的穀倉了！」張美雪說，穀倉又稱為「古亭畚」，早期用來存放稻穀或番薯，而這座穀倉歷史估計超過70年，且內部結構保存完善，經修復後，希望將它的生命延續到100年。

張美雪提到，穀倉旁擺設了一隻隻合鴨泥塑，其中主要的13隻是請蔡玉發藝術家以水泥、鐵架等素材製作，其餘數隻的合鴨寶寶泥塑，則由社區阿嬤們製作，有的合鴨泥塑散落在土丘上，有的擺在水池中央，好似童謠中「我家門前有小河」歌詞的場景。

影片：https://www.youtube.com/watch?v=WRZ4GVB6ALE