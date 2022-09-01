楊凡導演「芳華虛度」影展將在9月23日於威秀影城與國家電影及視聽文化中心展開。最受矚目的動畫電影《繼園臺七號》，為楊凡導演的首部動畫長片，獲各大影展及國際媒體讚譽，終於將在「芳華虛度」影展大銀幕獻映，讓許多影迷期待不已。

楊凡導演透露該片是獻給他所敬仰名畫家的一部電影，「在我拍攝人像與廣告最盛時期，賺的錢都沒有亂花，而是去買一些名畫真跡，當我要拍電影的時候，就把這些畫一張張賣出去，資助我製作電影。《繼園臺七號》是我對張大千、齊白石、石濤等，對這些藝術家的敬愛，我用盡全心全意製作這部電影，將各種不同藝術風格透過音樂與美術呈現，如此多的元素放在一部影片中，做得不好，就是美式中餐的雜碎，做得好就是美味的佛跳牆。」

《繼園臺七號》由楊凡導演集結中港台上百名動畫工作者共同打造，先與動畫導演謝文明在台北籌備完整劇本與前期設計，每一個場景，都透過手工繪製後進行電腦上色，接著找遍了韓國、日本、泰國的頂尖技術團隊，在北京完成動畫製作，最後由布拉格管弦樂團加入後製配樂，歷時多年的跨國動員，終於完成這部動畫鉅作，並在第76屆威尼斯影展獲得最佳劇本獎殊榮。