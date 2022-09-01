大陸女星唐嫣學生時期就有「中戲校花」封號，在2004年被大導演張藝謀選中為「奧運寶貝」，在閉幕式表演後就成功出道，之後又被周杰倫相中主演電視劇《熊貓人》，而她與胡歌、楊冪、劉詩詩、霍建華主演《仙劍奇俠傳三》，美艷形象讓觀眾印象深刻；不料近日卻有粉絲控訴唐嫣已經好幾個月沒戲拍，讓粉絲相當不滿。

女星唐嫣相貌甜美，曾演出《仙劍奇俠傳三》、《軒轅劍之天之痕》、《金玉良緣》、《何以笙簫默》、《錦繡未央》、《燕雲台》等作品，人氣相當高，甚至一度比楊冪還紅，近年來同梯的女星楊冪、劉詩詩等人都在劇組拍戲中，只有唐嫣沒有進組拍戲，作品資源和其他女星比差了一截，唐嫣工作今（1）日發行程圖，透露唐嫣九月只有三場活動，仍然沒有進劇組拍戲，讓粉絲瞬間暴怒。

唐嫣2018年與男星羅晉結婚，2019年宣布懷孕，誕下女兒後唐嫣參演電視劇《燕雲台》，隨後2020年進組王家衛的電視劇《繁花》，拍到今年1月底，可至今唐嫣再也沒有進劇組拍戲，讓粉絲怒控工作室四點：「一、審美造型不佳，活動造型敷衍、服裝審美差能不能正視粉絲要求，借點好看的衣服？二、商務雜誌鴉雀無聲請問五大開張沒？雜誌真的去好好談了沒？商務今年開張了幾個？三、工作室不作為不反黑，不固粉反黑。四、劇本認真去篩選了嗎？請問今年還進組嗎？」

唐嫣工作室發布行程被粉絲怒罵。（圖／微博）

粉絲紛紛求唐嫣進組拍戲。（圖／微博）

不過也有人指出王家衛當導演，拍攝風格就是非常慢，相比其他高效率電視劇幾個月就能拍完，王家衛拍一部電視劇就拍了兩年，過去《一代宗师》從籌備到開拍就花了10年時間，恐怕唐嫣還會被拉回去補拍，所以才沒有著急進組。