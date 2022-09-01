最近與中國不時爆發口角的美國駐華大使伯恩斯今天發布一張他在上海排隊做核酸檢測的照片，在網上引發熱議。許多外國網友表示大為驚訝，連美國駐華大使都得與市民一樣做核酸，還得乖乖排隊。也有大陸網民友反問，上海市長做核酸有排隊嗎？近期與中國關係緊繃的伯恩斯發出這張照片，是否有意凸顯美國的官員與中國官員差異，此舉恐怕讓他與中國之間的關係更加惡化。

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）昨天搭乘高鐵到上海市進行後首次對上海的官式訪問，由於上海實施嚴格的清零防疫措施，美國大使也一樣要估核酸檢測。只是以外國大使的地位，跟著民眾排隊做核酸也會有安全上的疑慮。至於他是不願要求上海市給予個別核酸檢測？還是有其他政治上的用意？可能就見仁見智了。可以確定的是，伯恩斯此舉可能讓北京感到不悅，北京外交部記者會上如果被提出來詢問，屆時恐怕會遭到酸言酸語地挖苦。

排队做核酸 Lining up for the regular Covid test in Shanghai. pic.twitter.com/YYX6IZMrxC — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) September 1, 2022

勃恩斯1日下午在推特發布照片他在上海排隊做核酸檢測，從照片看來，當是晚間，還剛下過雨，位置是上海街頭一個核酸採樣工作站，伯恩斯拿著手機與市民排隊等候做核酸，他應該是美國有史以來首次在中國排隊做核酸的高級官員。

依上海規定，市民應每週至少進行1次核酸檢測，入住酒店需提供48小時內核酸陰性證明，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具，需持72小時內核酸陰性證明。

伯恩斯推文在網上發熱烈議論，許多網友感到驚訝，也有很多人覺得好笑，因為美國大使既沒有外交豁免權，也沒有特殊安排。辭些美國網友認為這是中共刻意羞辱，還有人向警告這會讓中共官方取得伯恩斯的DNA數據。

美國駐中國大使館官方微博下午轉發這張照片，也引發大批中國網友按讚。大陸網友反問道，「上海市長不知道排隊做過核酸沒有」、「不知道我們的官員需不需要排隊做核酸」、「我們的領導都在哪裡做核酸？」許多人表示沒聽過也沒看過領導排隊做核酸，也有人說政府部門都設有核酸採樣點，不需要排隊。