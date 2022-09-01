TVBS民調中心8月29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。前立委沈富雄今（1）日就表示「台北市三腳督的板塊變了」，更認為「黃珊珊已經成功地把自己塑造成『沒有黨派的色彩』」，引發討論。

沈富雄今日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，民進黨對蔣萬安的攻擊、修理，這一方面蔣萬安已經變成金剛不壞了。沈富雄坦言「現在最重要的是，有些國民黨以為對選情很精通的先覺，都認為『黃珊珊如果維持在20％以上，蔣萬安就出局了』」，沈富雄指出，他認為雖然黃珊珊現在是25％、26％，而蔣萬安有一點下來，但沒有出局」，所以「黃珊珊如果維持在20％以上，蔣萬安就出局了」這句話是錯的。

沈富雄也說，「台北市三腳督的板塊變了，現在黃珊珊不是藍營的人」，這一點還沒辦法驚醒藍營的人，「這樣看起來，蔣萬安就是純粹的藍跟中立，陳時中就是純粹的綠跟中立，但陳時中中立這塊是輸給蔣萬安的，這點對陳時中是不利的」；沈富雄說：「最有趣的是黃珊珊，黃珊珊的情況是白的最多，但黃珊珊是一塊『雜菜麵』，重點是黃珊珊在中立這塊，是三位候選人裡面最好的，黃珊珊已經成功地把自己塑造成『沒有黨派的色彩』。」他表示，「黃珊珊如果維持在25％以上，陳時中就出局了」。