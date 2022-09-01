《大俠胡金銓》特別邀請知名海報設計師陳世川設計二部曲的海報。（國家影視廳中心提供）

紀錄片《大俠胡金銓》由知名導演林靖傑執導，許卉林、塗翔文監製，是電影大師胡金銓首次正式的紀錄電影。胡金銓是華人影壇最早享譽世界的電影大導演之一，也是華人影壇於坎城影展獲獎的第一人，他的作品不但開創了武俠電影的獨特風格，李安、徐克、王童及吳宇森等導演的作品都受其影響。電影將分為上下2部曲上映，以作品和人生兩個面向介紹胡金銓不平凡的一生。

〈第一部曲：先知曾經來過〉可以見到胡金銓的經典作品，透過和他合作過的徐楓、洪金寶、鄭佩佩及石雋等影人的回憶，和重量級電影圈工作者和影評人的見解，讓觀眾看見大師拍攝電影的方式和電影美學的呈現；〈第二部曲：斷腸人在天涯〉則是難得見到胡金銓的生命故事，他在大時代下飄泊的宿命成為他作品的藝術軌跡，直至壯志末酬留下遺憾。胡金銓是個創造時代的人，也是個在大時代中，時不予我的孤獨英雄。

胡金銓導演重視電影美學及視覺效果，因此還特別邀請知名海報設計師陳世川設計海報。第一部曲的海報可以看見胡金銓一身拍電影時的服裝，海報背景結合武俠電影的經典元素，高山、奇石和樹林，胡金銓有如行走在潑墨山水的天地之間，再加上一台舊式攝影機，呈現出他是華語武俠電影的先知，開創了全新武俠電影的拍攝手法。第二部曲因內容刻畫胡金銓的生命故事，以他坐在椅子上，抿嘴沈思的模樣，沈重的黑色背景也呈現出他人生後半場的孤單，理想壯志難獲認同，顯得落寞，也呼應了「斷腸人在天涯」的片名標題，2張海報突顯出胡金銓精彩的人生起落。

胡金銓雖是影響華語影壇極為重要的電影導演，但目前年輕人並不太知道他的作品，所以《大俠胡金銓》目前也在募資平台進行講座的募資活動，希望可以讓年輕就讀影視及創作相關科系的學生，藉由校園或各地的座談活動能初步了解一代武俠電影大師堅持夢想及追求完美的職人精神。〈第一部曲：先知曾經來過〉10月21日上映；〈第二部曲：斷腸人在天涯〉10月28日上映。