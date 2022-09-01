優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在辯經的節目中，以師父和弟子辯論生命議題為開端，芸芸眾生現身各地也爭論著各種議題，以強烈的肢體張力和言語衝突表現內在的交與和癥結，同時也隱含著某種從中解脫的契機。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在辯經的節目中，以師父和弟子辯論生命議題為開端，芸芸眾生現身各地也爭論著各種議題，以強烈的肢體張力和言語衝突表現內在的交與和癥結，同時也隱含著某種從中解脫的契機。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在辯經的節目中，以師父和弟子辯論生命議題為開端，芸芸眾生現身各地也爭論著各種議題，以強烈的肢體張力和言語衝突表現內在的交與和癥結，同時也隱含著某種從中解脫的契機。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在辯經的節目中，以師父和弟子辯論生命議題為開端，芸芸眾生現身各地也爭論著各種議題，以強烈的肢體張力和言語衝突表現內在的交與和癥結，同時也隱含著某種從中解脫的契機。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在大風雪的節目中，續之前辯經激烈爭論後的安靜眾人精疲力竭，在暴風雪的聲音中倒下。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在大風雪的節目中，續之前辯經激烈爭論後的安靜眾人精疲力竭，在暴風雪的聲音中掙扎倒下。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在大風雪的節目中，續之前辯經激烈爭論後的安靜眾人精疲力竭，在暴風雪的聲音中掙扎倒下。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在大風雪的節目中，續之前辯經激烈爭論後的安靜眾人精疲力竭，在暴風雪的聲音中掙扎倒下。接者在金瓜石地質公園本山礦場的蓮師及四尊神獸舞者同步出現舞台上，為在生活及生命中困頓不安的人們加持，使得內在的力量覺醒，超越了原本生活中的細瑣、糾結與對立。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在大風雪的節目中，續之前辯經激烈爭論後的安靜眾人精疲力竭，在暴風雪的聲音中掙扎倒下。接者在金瓜石地質公園本山礦場的蓮師及四尊神獸舞者同步出現舞台上，為在生活及生命中困頓不安的人們加持，使得內在的力量覺醒，超越了原本生活中的細瑣、糾結與對立。（鄭任南攝）

優人神鼓1日在臺北國家戲劇院為將於2日舉行的年度創作《轉山》世界首演進行最後的彩排，在大風雪的節目中，續之前辯經激烈爭論後的安靜眾人精疲力竭，在暴風雪的聲音中掙扎倒下。接者在金瓜石地質公園本山礦場的蓮師及四尊神獸舞者同步出現舞台上，為在生活及生命中困頓不安的人們加持，使得民眾內在的力量覺醒而，超越了原本生活中的細瑣、糾結與對立因而起舞慶祝。（鄭任南攝）

優人神鼓將於2日在臺北國家戲劇院舉行年度創作《轉山》世界首演，1日進行最後的彩排。本次台北部分場次將利用5G科技，將金瓜石地質公園本山礦場的實境以零時差傳輸演出畫面到國家戲劇院現場表演的舞台上，與台上的舞者共舞互動。

《轉山》從闡述生命本質出發，以異地共演的形式，體現科技與心靈宇宙的無限相應。 優人神鼓本次的《轉山》演出靈感來自於創辦人劉若瑀與藝術總監黃誌群於2002年率全團遠赴西藏轉山的經歷，當地人信奉藏傳佛教相信繞著神山轉行可以洗滌一生罪孽，也視其為對大自然及神山敬畏的具體表現。優人神鼓全體人員二十年前走過這趟神聖之旅，險峻的高山缺氧寸步難行，加上冰封大雪，只能靠風馬旗護佑，棲身崖壁熬過大雪刺骨不見五指的黑夜，烙印心中的感觸成為《轉山》的創作泉源。

創辦人劉若瑀表示，在西藏轉山之旅中當我們行至最高近海拔6000公尺，舉步艱難的大風雪中『奇蹟』突然出現，某個瞬間自己忽然身輕如雁，如履平地，飢餓寒冷的恐懼全部消失，強烈感受到讓藏人在如此險峻的環境之下能存活下來，是信仰的力量，也真的必有神蹟！所以將這樣的體驗表達在本次的演出中。

優人神鼓在1日的採排中，共演出了三段戲碼分別是「辯經」、 「大風雪」 及「黑帽金剛舞」，其中包含了使用文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫補助，使得平行的二個時空，有了交會的可能性，這是當代科技的魔法力量。而在「大風雪」中使用兩層布幔加強大雪的效果也讓整個舞台頓時籠罩在大雪紛飛中，讓觀眾分不清是身處盛夏的台灣還是風雪滿天的西藏高山。