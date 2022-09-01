教育部次長林騰蛟在今（1日）代理體育署署長工作滿1周年，對此，民進黨立委賴品妤表示，林騰蛟不但成為了史上最久的代理署長，也超越了上一任署長的「正式任期」；體育署不能再迴避代理首長與業務順利推行的正相關。她也反酸說，「新體育署長到底在哪裡？只要有心絕對難不倒你！」

賴品妤今（1日）透過臉書表示，日前看到鐵人三項選手張團畯指出，近期國訓中心的游泳池水溫平均高達30度以上，造成選手游泳時全身發燙、身體不適；然而在第一時間，體育署依然慣性的找理由，試圖將責任推給「不可抗力的炎熱氣候。」

事實上，盡全力使運動員能無後顧之憂專注於體育項目本身，是政府單位的責無旁貸；普遍的選手們能克服疲乏與操勞，但在長期不友善的環境下訓練、主管機關持續的「共體時艱」，最後將消耗的是他們的身體的健康以及心理的不平衡。

賴品妤說，在她強力要求後，體育署已請國訓中心購置水冷扇及泡澡桶供選手使用；同時，亦提出增設降溫系統的規劃，希望在2026年室內泳池完工前，能盡量使選手都能在安全、適宜的環境專心訓練。體育署不能每次都要等到選手反映、民代要求後才有積極作為，這絕對不是體育署對於運動員們權益應該拿出的態度。

她也說，正如她在4月質詢中預判的，到現在體育署長人選依然難產，直至今日林次長的代理時間剛好滿一年，不但成為了史上最久的代理署長，也超越了上一任署長的「正式任期」；體育署不能再迴避代理首長與業務順利推行的正相關。新會期將開議，持續嚴格監督體育署。