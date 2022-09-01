航空公司機組人員是公認十大危險職業之一，不過鮮少聽到機場工作人員發生意外。美國路州(Louisiana)一座國際機場驚傳女地勤的長髮捲入行李輸送帶中，頭皮當場被硬生生扯下，送醫後大量出血不治。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，年僅26歲的女子傑爾馬尼(Jermani Thompson)任職於美國廉價航空公司「邊疆航空」（Frontier Airlines），平時在紐奧良路易阿姆斯壯國際機場負責旅客行李裝卸、拖曳。30日晚間，她一如往常的工作，處理剛落地班機的行李，不料頭髮意外纏上機器的輸送帶，頭皮狠狠被剝落，當場血流不止，死因為失血過多身亡。

Today, we learned of the tragic passing of young Tougaloo Sister, Jermani Thompson. Our hearts are with Jermani & her family in this time of loss. As a close knit community, When something happens to one of us we all feel it & we just wanted to take a moment to honor her memory. pic.twitter.com/760Qxn5O25 — Black With No Chaser (@BeBlackNoChaser) September 1, 2022

這起機場意外震驚外界，該航空公司隨即取消一個航班，發布聲明表示，「我們對夥伴的離世致上最深的哀悼，在最困難的時候，我們的心與她的家人、朋友同在…」

傑爾馬尼個性外向又大方，深受同儕喜愛，從小對籃球情有獨鍾，求學時期屢在場上展現一鳴驚人的球技，大家都稱她為「偉大的神射手」。她的母親悲痛欲絕，說道「她是我的寶貝女兒，人人疼愛」。