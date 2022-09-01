民進黨立委羅美玲今（1日）表示，時常接到警察同仁反映警用服裝的公發制度僵硬，無法滿足使用需求，多次與警政署討論，參考國軍的發配制度，除了增加警用服裝的種類，也讓同仁可以依照喜好需求，在預算內自由搭配。

羅美玲說，自己在內政委員會，時常接到警察同仁反映警用服裝的公發制度僵硬，無法滿足使用需求，不僅影響勤務，也造成資源的浪費。在去年便多次與警政署討論，終於在今年2月敲定，參考國軍的發配制度，除了增加警用服裝的種類，也讓同仁可以依照喜好需求，在預算內自由搭配。

羅美玲說，今天很高興警察朋友傳來同仁挑選服裝的照片，表示新的制度上路，同仁們都可以自行選擇，服裝的領用比之前熱絡許多。看到照片裡滿滿的警察同仁，讓她備感踏實與歡喜。也感謝警政署積極傾聽基層員警的心聲，打破慣例做出新的改變。未來會繼續在內政委員會關注員警權益，人民保姆的權益，由她來守護！