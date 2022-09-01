聯電創辦人曹興誠今(1日)身穿防彈背心舉行記者會，聲稱將捐6億訓練300萬名黑熊勇士來保鄉衛國，另個30萬名神射手計畫則贊助4億。但臉書粉專「政客爽」做圖指出，曹興誠身旁的沈伯洋黑熊學院一套急難工具包就售價2000元，大酸：「曹董你恐怕被沈伯洋『草船借箭』了！」

政客爽今(1日)在臉書發文附圖寫道：「200元連漆彈都打不起阿曹董！現在一張電影票最少都要250元了，難道這價格是送一套抗中保台的精神喊話嗎？當然，最好笑的是跟沈伯洋的黑熊學院合作，幾個月前曾被人質疑他賣的急難（烤肉）工具包賣2000元，但淘寶售價同一組只賣250元台幣，痛恨中共買中共淘寶貨？曹董你恐怕被沈伯洋『草船借箭』了！話說，200元連黑熊學院的烤肉工具組都買不起，要怎麼抗中保台啦！」

圖中寫道：「曹興誠宣布6億訓練300萬黑熊勇士」、「平均一人200元」、「與疑似淘寶貨的沈伯洋黑熊學院合作」、「黑熊學院一套急難工具包卻售價2000元」。

政客爽在留言區貼出以前發過的爽圖對照：「認知作戰專家沈伯洋創辦民防組織黑熊學院」、「眾籌將近200萬元」、「台灣價值滿滿的急難工具包售價2000元台幣」、「萬惡的中共淘寶同款僅售250元台幣，滿1000組還打折」，他另貼圖虧「黑熊學院2000元工具組內容。但曹董捐的暫時買不起」。

網友表示「333大概買條白內褲+木棍...然後...（政客爽：夢回石器時代）」、「重點是這筆錢最終到誰的手上？」、「200元是去網咖打CS費用啦！打到大家都是神槍手，是這個意思嗎？又說要培養300萬黑熊軍？又說要給國軍？搞得我好亂啊～」、「259是早場國片價格吧（政客爽：我用最低標準了）」、「數位部600人～編列211億」、「三百萬名？真假？」、「認真的說，改成訓練300名戰士就可以產出超強部隊了」。