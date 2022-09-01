日本推理大師東野圭吾代表作「偵探伽利略」系列小說三度登上大銀幕，《破案天才伽利略：沉默的遊行》上月31日晚間於東京六本木舉辦戶外盛大首映禮，導演西谷弘、3位主演福山雅治、柴崎幸、北村一輝等盛裝出席。

主創團隊乘坐白色豪華禮車登場，率先下車的福山雅治牽著柴崎幸的手，貼心地迎接她下車，北村一輝則是興奮地拿出手機對著粉絲拍照錄影，並與福山及柴崎三人開心自拍，眾人沿著「黃色地毯」一路步上舞台，現場400位粉絲尖叫聲連連，氣氛嗨翻。

睽違9年再度飾演湯川學，福山雅治一開口便熱情招呼「我回來了！」隨後發言的柴崎幸也俏皮地模仿福山說「我回來了」，讓現場笑聲連連。福山雅治也表示，早在2018年時就讀過原著小說，雖然當時尚未得知電影改編消息，但意識到被改編成電影的可能性，因此他在閱讀過程中，對於不時冒出「這就是在說我吧」的想法而感到不好意思，逗趣發言讓眾人發笑。

另外，聊到電影完成後的首場試映，福山雅治坦言坐在作者東野圭吾身後的他心情特別忐忑，「而電影結束後，東野老師是第一個鼓掌的，並突然轉身對我豎起大拇指，讓我感到如釋重負。」他也感性說道：「能夠生活在東野老師所描繪的世界裡，無論是作為人或是一個表演者，我都很開心。」在獲得東野大師的認證後，福山雅治坦言更有自信將《沈默的遊行》推薦給各位！

該片是柴崎幸自2008年《嫌疑犯X的獻身》後，再度以內海薰的身分回歸大銀幕，她透露自己在電影拍攝初期相當緊張，尤其當時福山先生已經完全進入角色，「而且薰這個角色有很長時間沒有被描述了，所以當湯川老師完美出現在我眼前時，讓我馬上想說『好！得要更加油進入角色了！』」《破案天才伽利略：沈默的遊行》23日在台上映。