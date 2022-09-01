香港政府今日宣布，9月3日起從大陸及澳門經機場抵港的人士將不須「檢測待行」，與經陸路口岸抵港的檢測安排統一。目前抵港第4及第6日進行強制核酸檢測的要求，改為抵港第2日進行強制核酸檢測。新安排與從海外及台灣到港人士，在指定檢疫酒店進行核酸檢測的安排一致。這項安排適用於需在家居強制檢疫，或經「回港易」或「來港易」計劃抵港的人士。

港府解釋，鑑於大陸和澳門實施風險地區管控措施，從大陸或澳門到港的人士構成的感染風險極低。香港近月亦沒有發現來自兩地的輸入個案。同時，考慮到Omicron變異病毒株的潛伏期較短，為了更精準和更有效地利用核酸檢測資源，政府將修改從大陸或澳門抵港人士的檢測要求。

目前抵港第4天和第6天強制核酸檢測的要求，將改為抵港第2天強制核酸檢測，新安排與從海外或台灣來港人士於抵港第2天在指定檢疫酒店核酸檢測的安排一致。此項安排適用於抵港後需要在家居強制檢疫或經「回港易」或「來港易」計畫抵港的人士。