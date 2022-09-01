前立委鄭寶清正式登記參選桃園市長，他今（1）日表示，他決定秉持民進黨的良心，獨立參選這一次年底桃園市長的選舉。中天《盧秀芳辣晚報》今（1）日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾「鄭寶清參選桃園市長，民眾怎麼看」，多數桃園民眾力挺鄭寶清出來參選。但也有桃園人說，鄭寶清出來選，民進黨變內鬥、兄弟鬩牆，恐怕會輸了這回選舉。

中天《盧秀芳辣晚報》今日由「辮子妹」進行街訪，詢問桃園當地民眾對於「鄭寶清參選桃園市長」的看法，民眾紛紛認為「好激烈喔」、「開心就好」、「很好啊，讓民眾有多一種選擇啊」；但也有民眾認為，其實民進黨沒必要互相攻擊對方，有人則力挺鄭寶清，「贊成啊，為什麼不贊成，因為他是真正的桃園人，因為他們現在政黨只會顧慮到他們政黨的利益，不會顧慮說他是不是真正的在地人」。

也有在地人認真分析直言「我認為鄭寶清的能力比鄭運鵬好，但這就是惡鬥嘛，民進黨把這些想出頭的人鬥倒啊，他們的心態就是這樣」、「這就是家裡有兄弟鬩牆的概念，如果以選舉的角度來看這件事情的話，那民進黨分裂就輸掉了吧」。