民進黨前立委鄭寶清不顧黨內可能祭出黨紀處分，今天（1日）登記參選桃園市長，民進黨將開除他黨籍。駐德代表謝志偉日前在臉書以「背骨」暗諷鄭寶清，鄭寶清今質疑，謝志偉只是躲在民進黨保護傘底下吃香喝辣，民進黨建黨的時候，謝志偉人在哪裡？

鄭寶清1日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，要公平、公開、公正，現在卻拿一個假民調，說他輸桃園市長參選人鄭運鵬10％，因此他質疑桃園市長鄭文燦，如果有民調，為何8月21日還說要再做一次民調，難道是講謊話？

鄭寶清接著表示，說他背骨，要開除他的黨籍，但是誰背離了民進黨追求民主、自由、法治、人權？若是他今天留在民進黨內，吃香喝辣通通有，他為什麼不要？是因為這個黨已經背離清廉勤政愛鄉土的道路，民進黨還在堅持它的核心價值嗎？

鄭寶清表示，駐德代表謝志偉修理他，他質疑謝只是躲在民進黨保護傘底下吃香喝辣，民進黨建黨的時候，謝志偉人在哪裡？

鄭寶清接著指出，更離譜的是，他提出一個政策，現在整個台灣都瘋起來，就是年輕人在桃園買房，自備款由政府來負責。他批鄭運鵬說法完全外行，對市場完全不了解，年輕人現在買不起房子，都不了解他們的痛苦，年輕人買不起房子，就是因為自備款拿不出來，政府當然要幫他，就是用容積去換錢回來，比如這塊地容積本來200，給你蓋220，多的錢讓政府成立基金幫助年輕人，政府並沒有花1塊錢。他強調，如果所有人都買得到房子，房價會漲價嗎？