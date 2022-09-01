林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，臉蛋姣好又有E罩杯好身材，入行1年多就成為人氣王，近期還宣布進軍日本，與知名雜誌合作推出寫真。不過，一名在台日本網紅認為林襄因有刺青，容易引起日人的反感，「上日本電視、廣告相當困難。」

「日本人的歐吉桑」臉書粉專於今（1日）表示，林襄確實很受日本網友的歡迎，但可能無法登上電視節目、廣告，只能受限在網路，「原因就是她有刺青。有刺青的女生在日本有非常不好的印象，也有很大的偏見。除非音樂業界或藝術業界之外的女生之外，有刺青的女生對日本人眼中來講，當作黑道的愛人或者夜店上班的女生的印象。」

日本人的歐吉桑進一步舉例，公眾人物的身上若有和彫刺青，拳擊格鬥家無法參加日本的比賽，搞笑男藝人也不能上電視，解套方法只有穿長袖蓋住紋身；就連普通上班族都有可能因為刺青而被上司開除，「這些都是在日本曾經發生過的事情，日本社會對刺青真的非常大的偏見，不太泡溫泉，被當作黑道人、被歧視。」他語重心長地提醒，假如有意要往日本發展，身上絕對不能有和彫刺青，歐洲風格的刺青還勉強可以。

不過，另一個在台的日本人木村正太，近日在節目中狂誇林襄完全是日本人的菜，因為她有瀏海、大眼和臥蠶，因此大受歡迎。