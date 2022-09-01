澎湃新聞1日報導，中共開國少將、前北京軍區工程兵政委楊永松，因病醫治無效，1日中午在北京離世，享年103歲。楊永松去世後，1955年首批授銜開國少將，已全部離世。目前健在的開國將軍僅存4人，都是在紅軍時期參加革命，平均年齡在百歲以上。

自1955年至1965年間，大陸共授予或晉升10名共和國元帥、中國人民解放軍大將10名、上將57名、中將177名軍和少將1360名。一般統稱「開國將帥」。

公開資料顯示，楊永松，廣東大埔人，1919年出生，1930年加入中國共產主義青年團，次年參加中國工農紅軍，1936年加入中國共產黨。他歷任紅12軍101團文書、紅1軍團3師3團收發、2師政治部技術書記，參加了中央蘇區反「圍剿」和長征。

抗日戰爭時期，楊永松歷任八路軍115師343旅685團政治處技術書記、師直政處教育幹事、師政治部祕書、師直政處教育股長、特務團政治處主任、師政治部祕書長、教導2旅5團政治處主任。1944年入延安中央黨校學習，後任抗大總校祕書科科長。抗戰期間，楊永松參加了著名的平型關戰役、忻口會戰。

國共內戰時期，楊永松歷任東北民主聯軍政治部副祕書長、第四野戰軍戰車師政委。

中共建政後，楊永松歷任華北軍區裝甲兵政治部主任，北京軍區工程兵副政委、政委。他於1955年被授予少將軍銜，曾獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章、一級紅星功勳榮譽章。

澎湃新聞報導，目前「開國將帥」中的元帥、大將、上將、中將均已辭世，健在的4名老將軍均為開國少將，1961年授銜1人，1964年授銜3人。其中，1961年授銜的健在少將是：江西省軍區前政委張力雄。1964年授銜的健在少將分別是：烏魯木齊軍區前副司令員王扶之、前總參謀部炮兵部部長文擊、軍事醫學科學院前院長塗通今。

上述4名開國將軍中，年齡最小的是出生於1923年的前烏魯木齊軍區副司令員王扶之。