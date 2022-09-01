駕駛國道上遭「高速剪車」差點兩車擦撞，他不禁大罵別上路害人。（翻攝自臉書爆廢公社）

國道當賽道在開？有名駕駛在臉書分享自己差點車禍影片，影片中駕駛國道上開道最外線準備下交流道，突然左側來輛高速車急速向右切入駕駛前方，且左前方還有1輛轎車，導致駕駛車輛瞬間「點頭(剎車)」了一下，只差0.1秒兩車就發生擦撞；網友一見影片狂罵「這開法要人死啊」、「危險駕駛，檢舉」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段8秒影片，影片中駕駛的休旅車駛出外車道，準備下交流道，6秒後，突然左側車道有輛高速車打著右轉燈向右切入，嚇得該駕駛車子瞬間「點頭(剎車)」；原PO在貼文大罵「這種切車法，真的找死，不要上路害別人」。

駕駛國道上遭「高速剪車」差點兩車擦撞，他不禁大罵別上路害人。（翻攝自臉書爆廢公社）

回顧6秒前，原PO駕駛的車輛行駛在最右側，而左前方也有1輛轎車，但是該高速車切出時，原PO的休旅車離左前方轎車僅剩1輛車的空間，且逐漸縮小，因此，當高速車要切入前，原PO車前完全無安全距離，差個0.1秒兩車差點撞上，原PO被超車的瞬間簡直是驚險萬分。

影片一出，網友紛紛留言表示「差點被買單」、「這開法要人死啊」、「仗著晚上錄不到車牌嗎？夜路走多總會遇鬼！」、「是個狠人」、「危險駕駛，檢舉」、「馬路當賽道在開的，撞到可沒辦法重來欸」、「自己命不重要就要這樣玩別人的命嗎？」、「這個超車是我這輩子看過最誇張的，速度差很大，空間小到幾乎沒有」。