軒嵐諾颱風襲台，台北市交通局1日晚間宣布，因應中山、松山、士林、萬華、大同區等5部分疏散門、越堤道路自9月2日10時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自9月2日10時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

開放停車範圍如下：

一、松山區 （一）濱江街（大佳國小以東）。 （二）撫遠街（塔悠路至濱江街）。 （三）塔悠路（民權東路至撫遠街）。 （四）三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、不含民權東路的塔悠路至三民路以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區 （一）不含中正路的通河西街至環河北路以北區域範圍。 （二）承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

四、萬華區：

康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門 華中疏散門 不含）。

五、大同區：

涼州街（環河北路至延平北路）以南、不含市民大道的環河北路至延平北路以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）以東的區域範圍。

北市交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。